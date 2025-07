Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati, lei rivela: “E’ stato bellissimo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia del momento. Dopo essersi conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello, i due non si sono più staccati, tanto da girare l’Italia e l’estero sempre mano nella mano. Di recente, gli Helevier hanno mandato in visibilio il pubblico di Rimini quando hanno partecipato ad un evento sportivo organizzato da Carlton Myers, ex stella del basket italiano. In questo frangente, Javier Martinez e la modella brasiliana si sono mostrati molto complici, tanto da lasciarsi andare a sguardi, tenerezze e baci davanti a tutti. Il pallavolista argentino si è messo in mostra per le sue doto atletiche durante una partita di beach volley mentre la compagna è rimasta a bordo campo a fare il tifo per lui. In queste ultime ore, l’ex gieffina ha scatenato i fan con un post pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 400 mila persone.

Periodo d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez

La modella brasiliana ha pubblicato una carrellata di foto nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Giugno è stato bellissimo.” Helena Prestes ha voluto condividere coi fan le esperienze vissute in queste ultime settimane. In alcune foto si vede la donna al fianco di Javier Martinez durante il loro viaggio in Sardegna per conoscere la famiglia di lui. In un’immagine gli Helevier tengono teneramente in mano un anatroccolo mentre in un’ altra si trovano in un ristorante nel nord della Sardegna. La coppia sembra stia vivendo un periodo d’oro fatto di tanti impegni. I due si apprestano a tornare in televisione come annunciato da loro stessi in alcune stories pubblicate nei rispettivi social. I due ex gieffini prenderanno parte alla nuova stagione di Celebrity Chef in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di TV8. Per i fan sarà una nuova occasione di rivederli dopo l’esperienza del Grande Fratello.