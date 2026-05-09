Helena Prestes e Javier Martinez, presa una decisione sul futuro: la dichiarazione

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie uscite dall’edizione del Grande fratello trasmessa nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno da poco festeggiato un anno e mezzo di relazione. Di recente, la 35enne di San Paolo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un video, che ha pubblicato nel suo canale You Yube dov’è seguita da oltre 16 mila utenti. L’ex gieffina ha risposto ad alcune domande dei fans in merito ai suoi progetti per il futuro. Helena Prestes ha quindi parlato dell’intenzione di allargare la famiglia con Javier Martinez, dichiarando in questo modo: “Per me è ancora presto, ci sono altri piani. Ci penso tanto, rifletto tanto, penso che è bellissimo. Ogni volta che guardo mio nipote rimango in un altro mondo.”

Helena Prestes e Javier Martinez non hanno fretta di allargare la famiglia

Gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – non avrebbero fretta di allargare la famiglia, attualmente focalizzati a realizzare prima i loro progetti personali. Helena Prestes continua la sua carriera da modella-influencer, che spesso la porta fuori dall’Italia. La donna è da quasi due settimane a New York per fare alcuni casting con la sua agenzia di moda. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia e più precisamente a Lecco dove si è trasferito da poche settimane. In queste ore, il pallavolista ha riabbracciato i suoi amici di Macerata come mostrato in una storia pubblicata in rete.