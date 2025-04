Helena Prestes e Javier Martinez: Pasqua da sogno per la coppia del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due usciti da nemmeno venti giorni dalla casa più spiata d’Italia si sono già concessi alcune vacanze da sogno. Una settimana fa, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si erano recati a Recanati nelle Marche per visitare la casa che un tempo era stata abitata da Giacomo Leopardi. In occasione delle festività pasquali, la coppia del Grande Fratello ha scelto un’altra meta un po’ insolita per festeggiare la ricorrenza. Helena Prestes e Javier Martinez hanno preso alloggio in una mega villa di Riccione per passare la Pasqua come testimoniato da entrambi sui rispettivi profili social. Infatti, i due hanno postato alcune foto e video della loro vacanza da sogno. Una nuova luna di miele per due usciti dalla casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island? Tutta la verità

Nel frattempo proprio Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un’indiscrezione clamorosa da parte di Deianira Marzano, nota esperta di gossip. Quest’ultima ha riportato che la coppia del Grande Fratello sarebbe in lizza per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island in partenza tra poche settimane sui teleschermi di Canale 5. Nel post si leggono le seguenti parole: “Probabilmente li vedremo a Temptation Island sarebbe pazzesco. Lei gelosissima, lui che fa il piacione. Già me lì immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti.“ Deianira Marzano ha poi aggiunto che gli Helevier così si fanno chiamare in rete avrebbero già smentito la loro partecipazione nel reality show, non intenzionati a mettere a repentaglio la loro storia d’amore.