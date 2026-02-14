Helena Prestes e Javier Martinez ospiti in due programmi Tv: ecco quando, fan in delirio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Verissimo, talk show in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, vedrà ospiti Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia sbocciata nella casa del GF VIP tornerà nel salotto del programma Mediaset per raccontare come hanno vissuto il loro primo anniversario di fidanzamento. Ma non è tutto, gli Helevier lunedì 16 febbraio, saranno inoltre protagonisti di una puntata speciale di Celebrity Chef, programma culinario in onda su TV 8.

Helena e Javier tornano nel salotto di Verissimo

In vista della nuova ospitata a Verissimo di Helena Prestes e Javier Martinez c’è grandissima attesa. I due innamorati nel salotto di Silvia Toffanin ripercorreranno passo per passo il loro primo anno d’amore.

I fan degli Helevier avranno occasione di rivedere i propri beniamini di nuovo in Tv, a distanza di alcuni mesi dall’ultima volta. Helena e Javier non hanno mai smesso di aggiornare i loro follower sulla loro storia d’amore. Di tanto in tanto di due ex gieffini condividono su Instagram foto di coppia, dando conferma che la loro love story procede nel migliore dei modi.

Helena e Javier ospiti a Celebrity Chef

Helena e Javier, oltre ad essere ospiti a Verissimo domenica 15 febbraio, prenderanno parte anche alla nuova puntata di Celebrity Chef che verrà trasmessa su TV 8 lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 20:20. L’attesa è finita, i fan degli Helevier tra poche ore avranno modo di vedere i propri beniamini impegnati ai fornelli.