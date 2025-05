Helena Prestes e Javier Martinez fermano Napoli: bagno di folla per i due ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. Da quando hanno concluso l’esperienza televisiva, i due non si sono mai fermati. La coppia infatti ha viaggiato molto, trascorrendo molte lune di miele in giro per l’Italia e l’estero. Dopo la partecipazione alla premier del film Fuori al Festival del Cinema di Cannes, la modella brasiliana ha raggiunto Napoli in compagnia di Javier Martinez per alcuni impegni di lavoro. Proprio la città partenopea ha accolto i due ex gieffini con grandissimo affetto. Helena Prestes e il compagno sono stati ricevuti calorosamente dai fan sia alla stazione dove erano appena arrivati sia in giro per la città. Ieri 25 maggio, la coppia nata al Grande Fratello si è fermata in un noto centro commerciale per fare un po’ di shopping dove è stata travolta da un bagno di folla che ha chiesto dei selfie.

Helena Prestes e Javier Martinez fermati dai fan in un centro commerciale di Napoli

I due ex gieffini hanno fatto tappa a Napoli. Helena Prestes e Javier Martinez parteciperanno ad alcuni eventi in zona in programma nei prossimi giorni. Per questo motivo, la coppia ha deciso di trascorrere del tempo libero in giro per negozi. Ieri, i due ex gieffini sono stati fermati dai fan in un noto centro commerciale come testimoniato alcuni foto e video apparsi sui social. La modella brasiliana ed il 30enne argentino appaiono più complici e innamorati che mai, tanto da lasciarsi andare a delle effusioni anche in presenza di altri. Intervistati di recente dal settimanale Chi, la coppia ha raccontato alcuni retroscena inediti del loro viaggio in Egitto. Javier Martinez ha detto di essersi trovato divinamente con la compagna e di non vedere l’ora di partire nuovamente per una nuova avventura.