Harry riappare dopo l’intervista shock, Re Carlo taglia ogni ponte?

Il gelo tra Harry e suo padre, Re Carlo, sembra essersi trasformato in un muro insormontabile. Le recenti dichiarazioni del Duca di Sussex durante un’intervista alla BBC hanno avuto l’effetto di una frattura definitiva: ogni ipotesi di riavvicinamento con il genitore appare ormai fuori discussione. E, intanto, il portale Di Lei (che spesso si occupa delle questioni relative alla famiglia reale britannica) informa che Harry è tornato sotto i riflettori, come se quel terremoto mediatico non fosse mai avvenuto. Il fratello di William è apparso sorridente e sicuro di sé, durante un evento pubblico a Las Vegas legato al Diana Award.

Harry e Carlo: una frattura che si è allargata nel tempo

Che i rapporti tra Harry e Re Carlo non sarebbero mai tornati quelli di un tempo, era ormai evidente a tutti sin dai giorni turbolenti della Megxit. Eppure, nonostante tutto, rimaneva accesa una flebile speranza: quella che, almeno a livello umano, padre e figlio potessero trovare un terreno comune per ricominciare a parlarsi. L’ultimo vero incontro risale al febbraio del 2024, quando Harry fece un breve ritorno a Londra dopo aver appreso – tramite la stampa – della malattia del sovrano. Un gesto improvviso e carico di tensione, che aveva fatto ben sperare in una possibile riconciliazione. Ma da allora, il silenzio è tornato a farsi assordante. Ogni successiva visita del Duca del Sussex in patria è stata un’occasione mancata. Nessun faccia a faccia, nessun colloquio privato con il padre. Il Re, stretto nella morsa del suo ruolo istituzionale e del peso delle polemiche, si è trovato in una posizione sempre più delicata. Parte dell’opinione pubblica lo accusa infatti di essere un padre distante, incapace di tendere la mano, e soprattutto di ignorare i suoi nipoti, Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan. L’immagine del monarca ne esce indebolita: un sovrano giudicato troppo rigido, se non addirittura freddo, agli occhi di molti sudditi. Alla fine, è sempre Harry a riaccendere il fuoco della polemica. Con le sue esternazioni pubbliche, spesso percepite come lamentele reiterate, il Duca del Sussex continua a scuotere la monarchia britannica dall’esterno. L’ultima intervista rilasciata alla BBC ha rappresentato un vero punto di rottura, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il clamore suscitato dalle sue parole ha ricordato, per molti, la storica intervista rilasciata da sua madre, la principessa Diana, negli anni ’90, quando parlò apertamente dei tradimenti subiti da parte di Carlo e del suo tormentato rapporto con la corona. Un’intervista che, col senno di poi, si è scoperto essere stata ottenuta con pressioni indebite e manipolazioni. Ma stavolta, Harry ha parlato di sua spontanea volontà, e le sue accuse sono arrivate dritte al cuore della questione familiare. Quando ormai sembrava che avesse esaurito i suoi argomenti contro la Famiglia Reale, Harry ha invece rilanciato, accusando suo padre di ignorare sistematicamente le sue telefonate. Ma non si è fermato lì. In un passaggio che ha lasciato molti senza parole, ha fatto riferimento alla malattia di Re Carlo, insinuando che non sa “quanto tempo gli resti da vivere”. Un’affermazione che, oltre a essere percepita come di cattivo gusto, ha sollevato l’allarme tra i sostenitori della monarchia, preoccupati per la stabilità istituzionale. Nel momento in cui la corona avrebbe bisogno di unità e discrezione, le parole del principe hanno gettato nuova benzina sul fuoco, andando a danneggiare ulteriormente la figura del sovrano, già provata dalla malattia e dalla pressione pubblica. Molti esperti di dinamiche reali concordano: Harry sembra inconsapevole dell’impatto che le sue parole possono avere sull’immagine della monarchia. Le accuse lanciate nell’intervista alla BBC hanno lasciato il segno, tanto da spingere la stessa emittente a prendere le distanze, ammettendo pubblicamente di non aver rispettato i propri “standard abituali di qualità” e di aver gestito con troppa leggerezza le affermazioni del Duca del Sussex. Eppure, Harry è ricomparso in pubblico con apparente serenità. Lo ha fatto a Las Vegas, durante la cerimonia del Diana Award, l’organizzazione benefica creata nel 1999 per onorare la memoria della principessa del popolo. Accolto con applausi e sorrisi, il principe si è mostrato rilassato e affabile, come se le polemiche esplose nel Regno Unito non lo riguardassero affatto. Nel corso dell’evento, Harry ha preso parte a una conversazione pubblica insieme a due giovani vincitori del Diana Legacy Award: Sikander “Sonny” Khan, proveniente dal Michigan, e Christina Williams, dalla Giamaica. Il dibattito si è focalizzato sulla leadership giovanile e su come le aziende possano promuovere percorsi formativi e di crescita professionale per i ragazzi. Ovviamente, nessun accenno diretto ai rapporti con la Famiglia Reale o alla bufera mediatica in corso. Tuttavia, non è passato inosservato il fatto che il Diana Award resti una delle pochissime iniziative caritatevoli che ancora unisce i due fratelli, Harry e William, nel nome della loro madre. Un piccolo punto d’incontro simbolico, in un panorama familiare altrimenti segnato da incomprensioni e silenzi.