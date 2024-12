Harakiri Tucson Angel Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Crolla nell’ultimo periodo l’Angel Manfredonia che, dopo aver condotto con diligenza per trenta minuti la partita, si fa rimontare e superare negli ultimi dieci minuti dalla capolista Duma Bari.



Coach Carbone in campo con Manfredi, Ciociola F, Alvisi, Ciociola A, Totaro. Nelle fila baresi lo startingfive è composto da Sicolo, Cuomo, Ivona, Marino e Binetti.



I padroni di casa, a differenza delle ultime uscite, approcciano bene il match grazie ad una difesa solida e a contropiedi efficaci guidati dalla coppia Carmone, Ciociola Federico. La partita prosegue sullo stesso leitmotiv fino alla chiusura del terzo periodo quando sulla sirena viene annullato un canestro sacrosanto a capitan Totaro. Da qui cambia la partita, il rientro in campo dei sipontini è degno dei peggiori film horror con scelte in attacco imbarazzanti e tanta superficialità nei movimenti difensivi.

Approfittano i ragazzi di coach Esposito che prima pareggiano i conti e poi mettono il naso davanti sul 60-65. Nell’ultimo minuto, con un moto di orgoglio, la tripla di Alvisi riporta i biancoazzurri sul meno due. Nell’azione successiva i locali recuperano palla ma l’ultimo tentativo dalla lunga distanza di Manfredi non va a segno lasciando così tanto amaro in bocca ai più di duecento sostenitori presenti al Paladante.

Parziali: 18-14, 34-29, 49-40, 63-65

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

Alvisi 12, Totaro A. 4, Manfredi 5, Carmone 19, Ba,Ciociola A. 1, Ciociola F. 16, Mafrolla, Chiappinelli 6.

All.re Carbone

DUMA BARI

Ivona, Loprieno 7, Scavo 2, Cuomo 15, Sicolo 7, Binetti 12, Marino 14, Bernardi 3, Abbrescia 5, Santeramo n.e.

All.re Esposito

