HACCP e attività alimentari: gli errori che emergono durante i controlli

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Per bar, ristoranti, laboratori, negozi alimentari e imprese di produzione, un controllo igienico-sanitario non si limita a verificare la presenza del manuale HACCP. Gli ispettori osservano come vengono conservati gli alimenti, chi controlla le temperature, come si gestiscono pulizie, allergeni, fornitori e possibili contaminazioni. Le non conformità emergono soprattutto quando quanto indicato nei documenti non coincide con il lavoro svolto ogni giorno.

In questo quadro, l’aggiornamento HACCPassume un ruolo centrale. Se un’attività introduce nuovi prodotti, attrezzature, ambienti o modalità di servizio, il piano di autocontrollo deve essere rivisto per riflettere i cambiamenti avvenuti. Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con C3 Consulting, società che affianca le imprese nella gestione dei sistemi di sicurezza alimentare. caratteristiche concrete dell’attività.

Quando il manuale non descrive più l’azienda

Uno degli errori più comuni consiste nel considerare il manuale di autocontrollo un documento da predisporre all’apertura e conservare senza modifiche. Nel frattempo, però, un ristorante può ampliare il menu, un laboratorio può introdurre nuove lavorazioni oppure un punto vendita può iniziare a preparare alimenti prima acquistati già confezionati.

Durante un’ispezione, queste discrepanze possono emergere confrontando planimetrie, attrezzature, fasi produttive e prodotti presenti nei locali con quelli riportati nella documentazione. Anche i manuali costruiti su modelli troppo generici mostrano rapidamente i propri limiti, soprattutto quando descrivono procedure che il personale non applica o che non sono compatibili con l’organizzazione reale.

Un processo non correttamente valutato può inoltre nascondere rischi biologici, chimici o fisici non considerati in precedenza. L’aggiornamento non dovrebbe quindi essere vissuto come un adempimento periodico automatico, ma come una revisione necessaria ogni volta che cambiano lavorazioni, spazi, attrezzature o prodotti.

Temperature, conservazione e contaminazioni

La gestione delle temperature è uno degli aspetti maggiormente controllati. Frigoriferi e congelatori devono funzionare correttamente, ma la presenza di un display non dimostra che il monitoraggio venga effettuato con regolarità. Registrazioni compilate tutte insieme, valori sempre identici o assenza di interventi dopo uno scostamento possono indicare che la procedura esiste soltanto sulla carta.

Anche la disposizione degli alimenti negli spazi refrigerati viene valutata con attenzione. Prodotti crudi e pronti al consumo, ingredienti aperti, preparazioni senza data o contenitori non protetti possono aumentare il rischio di contaminazione. Non conta soltanto la pulizia del frigorifero, ma anche la logica con cui gli alimenti vengono separati, identificati e utilizzati.

Nelle aree di lavorazione, coltelli, taglieri, piani e utensili devono essere gestiti in modo da limitare il trasferimento di microrganismi o allergeni. Le soluzioni adottate devono essere semplici e sostenibili anche nei momenti di maggiore carico, quando il rischio di saltare una procedura aumenta.

Pulizia, manutenzione e infestanti

Molte non conformità riguardano attività di pulizia eseguite senza una pianificazione precisa. Affermare che un locale viene pulito ogni giorno non basta: occorre definire superfici, frequenze, prodotti, modalità di intervento e responsabilità.

Le zone meno visibili, come guarnizioni, cappe, parti inferiori dei macchinari, scaffalature e pozzetti, sono spesso quelle che rivelano una gestione poco costante. Anche l’uso dei prodotti chimici può creare problemi, soprattutto quando detergenti e disinfettanti vengono travasati in contenitori anonimi, conservati vicino agli alimenti o utilizzati con dosaggi improvvisati.

La pulizia non può inoltre compensare una manutenzione insufficiente. Pareti deteriorate, superfici rovinate, attrezzature usurate e guarnizioni danneggiate possono favorire l’accumulo di residui e rendere più difficile la sanificazione.

Per quanto riguarda gli infestanti, il controllo non si limita al ritrovamento di insetti o roditori. Vengono valutati anche tracce, aperture non protette, reti danneggiate, accumuli di materiali e registrazioni del monitoraggio. Anche quando il servizio è affidato a una ditta esterna, l’impresa alimentare rimane responsabile della gestione del rischio.

Allergeni, tracciabilità e personale

La gestione degli allergeni è particolarmente delicata nelle attività che modificano spesso ricette, ingredienti e fornitori. Menu non aggiornati, schede incomplete o informazioni affidate soltanto alla memoria degli addetti possono esporre il consumatore a un rischio serio. La normativa europea richiede che le indicazioni sulla presenza di allergeni siano disponibili anche per gli alimenti non preimballati.

Durante i controlli può essere verificata anche la capacità dell’impresa di ricostruire la provenienza delle materie prime e la destinazione dei prodotti. Fatture, documenti di consegna, numeri di lotto e registrazioni interne devono permettere di identificare rapidamente gli alimenti coinvolti in un eventuale ritiro o richiamo.

La tracciabilità non coincide quindi con la semplice conservazione dei documenti. Le informazioni devono essere ordinate, accessibili e realmente utilizzabili quando si presenta una criticità.

Anche il personale può essere coinvolto direttamente nella verifica. Gli addetti devono sapere come comportarsi di fronte a una temperatura fuori limite, a un alimento scongelato, a una possibile contaminazione o alla richiesta di un cliente allergico. La formazione ha valore quando si traduce in comportamenti coerenti con le mansioni svolte, non quando si riduce alla presenza di un attestato.

Come ridurre le non conformità

La preparazione a un controllo non dovrebbe iniziare all’arrivo degli ispettori. Una verifica interna periodica consente di individuare registrazioni mancanti, procedure difficili da applicare, attrezzature da riparare e comportamenti che nel tempo sono diventati abitudini.

È importante osservare l’attività durante il normale servizio, perché molte criticità non emergono quando il locale è vuoto e appena riordinato. Se una procedura non viene rispettata, non basta correggere il singolo episodio: occorre capire se mancano tempo, strumenti, istruzioni chiare o una corretta distribuzione delle responsabilità.

Un sistema HACCP efficace deve quindi essere proporzionato alle dimensioni dell’impresa, comprensibile per gli addetti e coerente con le attività effettivamente svolte. Quando documentazione, organizzazione degli spazi e comportamento del personale seguono la stessa logica, il controllo diventa la verifica di un sistema già funzionante, non un’emergenza da gestire all’ultimo momento.