GXT: il canale TV che voleva rappresentare la cultura pop (ma fallì)

GXT aprì i battenti il 1° maggio 2005 con un’ambizione semplice e audace: essere la televisione che parlava direttamente agli adolescenti maschi dell’epoca, incarnando la cultura pop che quei ragazzi respiravano fra fumetti, sale giochi e ring di wrestling. Il progetto — nato sotto l’egida di Jetix e poi transitato nella gestione Switchover/Discovery — puntava su due pilastri culturali dell’immaginario teen degli anni Duemila: gli anime e il wrestling. Non era una coincidenza: erano i due linguaggi capaci di combinare eroismo, ironia, violenza giocata e mitologia personale, gli ingredienti per conquistare spettatori tra i 15 e i 20 anni. Sullo schermo passavano titoli che per molti erano già culto (Saint Seiya, Slam Dunk, City Hunter) accostati a produzioni più recenti o di nicchia; sul ring si alternavano gli eroi del wrestling WWE (e non solo) dell’epoca: da Undertaker a Rey Mysterio, da Sting a Jeff Jarrett, da John Cena a Scott Steiner. Il canale sapeva parlare con voce diretta, anche grazie a pay-off e promo che recitavano lo slogan provocatorio «Ke ti guardi?», frase che divenne marchio riconoscibile nella comunicazione dell’emittente. Col tempo però l’identità mutò: i blocchi animazione si assottigliarono, la programmazione virò verso format più generalisti o spinti sul trash, e quel sodalizio perfetto tra anime, wrestling, sit-com e videogame si affievolì. Il risultato fu una parabola che molti ricordano con affetto e rimpianto: anni di invenzioni semplici e forti, seguiti da una lenta perdita di smalto fino alla chiusura definitiva alla fine del 2014.

Le origini: Jetix, il target e la promessa pop

GXT nacque come progetto di Jetix Europe rivolto a un pubblico teen-maschile, concepito per sfruttare il network e l’esperienza nella programmazione per ragazzi, ma con un tono molto più “spinto” e maschile rispetto ai canali per bambini della casa madre. L’identità visiva, i promo e lo slogan — «Ke ti guardi?» — puntavano a creare un rapporto diretto e provocatorio con lo spettatore, quasi una sfida: non guardi solo la TV, è la TV che ti scruta. Nel primo periodo il canale oscillò fra maratone di anime, clip dedicate ai videogame e mattinate/prime serate dedicate al wrestling o a show provenienti da Giappone e Stati Uniti: una miscela che lo rese immediatamente riconoscibile sulla piattaforma Sky.

Anime e mito: l’offerta che fece breccia

Nel catalogo di GXT trovarono spazio titoli provenienti da epoche e stili diversi: dagli shōnen classici come Slam Dunk, City Hunter e Saint Seiya a serie più adulte o di nicchia come X ( tratto dal manga X-1999 delle CLAMP), Saiyuki, Desert Punk, Najica Blitz Tactics e Burst Angel. Molti di questi anime circolarono poi anche su altre reti tematiche (in alcuni casi come Cooltoon), ma su GXT ebbero un posizionamento volto a recuperare quell’aura «cult» e a intercettare spettatori cresciuti con il videoregistratore e i canali via satellite. Nonostante l’offerta interessante, la finestra animata del canale durò relativamente poco: la presenza di anime nel palinsesto si ridusse nel giro di mesi/anni, per ragioni che mischiavano diritti, mosse editoriali e la difficoltà di monetizzare quella fetta di pubblico.

Wrestling: il linguaggio della macchina virale

Il wrestling fu molto più di un semplice contenuto di palinsesto: fu il motore identitario di GXT, la sua lingua madre. Fin dal 2005 il canale puntò forte su WWE Afterburn e WWE Bottom Line, magazine ufficiali della WWE, trasformandoli in appuntamenti settimanali per una generazione cresciuta a colpi di finisher e storyline. A dare voce a quei recap furono nomi che molti ricordano ancora oggi: Chris Recalcati, già noto perché in quegli anni commentava SmackDown! su Italia 1 insieme a Giacomo “Ciccio” Valenti, portò su GXT competenza e ritmo; al suo fianco si alternarono Jessica Polski, poi sostituita dalla vincitrice del Grande Fratello 2004 Serena Garitta, in un’operazione che miscelava wrestling e cultura pop televisiva. Nel team entrò anche Stefano Sorcetti, figura di cui oggi restano poche tracce pubbliche ma che contribuì a quella fase pionieristica. Nelle ultime edizioni di Afterburn e Bottom Line, il microfono passò a Terry Idol e Jerry “The King” Danza, nomi che rafforzarono l’anima spettacolare e quasi radiofonica delle trasmissioni.

Il salto di qualità arrivò nel 2006 con l’approdo della Total Nonstop Action Wrestling, che portò su GXT TNA Impact! (oggi noto come Impact Wrestling) e Xplosion. Qui la telecronaca italiana ebbe un volto ben riconoscibile: Fabrizio Ponciroli, giornalista sportivo che contribuì a dare credibilità tecnica al prodotto, affiancato in diverse fasi da altri commentatori e voci del panorama wrestling italiano dell’epoca. Per un periodo, la copertura TNA su GXT risultò addirittura più continuativa e specializzata rispetto ad altre proposte satellitari, trasformando il canale in un punto di riferimento per chi cercava un’alternativa alla WWE.

GXT capì prima di altri che il wrestling non era solo sport-spettacolo, ma una macchina narrativa virale ante litteram: catchphrase, promo, slogan ripetuti anche da wrestler americani coinvolti nella promozione del canale — tra cui Batista e Ken Kennedy — costruivano un ponte diretto fra ring e spettatore. In quegli anni forum e community online si animavano dopo ogni puntata, e GXT riusciva a intercettare quel fermento con una formula semplice ma efficace: competenza, ironia e senso di appartenenza. Fu probabilmente il momento in cui il canale toccò il suo picco identitario.

Los Luchadores: fiction luchador tra ring e avventura

Tra i contenuti più curiosi trasmessi da GXT nei primi anni di vita c’è anche Los Luchadores, una serie televisiva live-action prodotta da Saban Entertainment e Shavick Entertainment e originariamente andata in onda nel 2001 su Fox Kids. La serie, composta da 16 episodi di circa 22 minuti, racconta le avventure di un gruppo di lottatori mascherati ispirati alla tradizione della lucha libre, guidati dal valoroso Lobo Fuerte, affiancato dai compagni Turbine, Maria Valentine e dall’allenatore tecnologico Laurent, impegnati a proteggere Union City da una galleria di nemici eccentrici e surreali.

Il meccanismo narrativo di Los Luchadores mischiava elementi di azione, commedia e fantasia, con scontri corpo a corpo sul ring, situazioni paradossali con villain come The Whelp — un chihuahua divenuto genio del male — e le buffe interferenze del sindaco di Union City, sempre pronto a complicare le cose.

La serie era pensata come un omaggio giocoso alle maschere messicane, alle rivalità e allo spettacolo scenografico tipico della lotta libera di tale Paese, ma trasposto in chiave avventurosa e adatta a un pubblico giovane.

GXT inserì Los Luchadores nel palinsesto in modo tutt’altro che casuale. La serie fu scelta proprio per affiancarla ai magazine ufficiali della WWE, Afterburn e Bottom Line. L’idea editoriale era chiara: creare un blocco tematico interamente dedicato al wrestling, alternando il racconto delle storyline WWE con una fiction che ne amplificava l’immaginario eroico in chiave narrativa. In questo modo il pubblico passava dai recap autentici dei match a un universo parallelo fatto di wrestler supereroi, identità segrete e missioni urbane, mantenendo intatta la coerenza del palinsesto. Los Luchadores diventava così il complemento perfetto dei contenuti WWE: meno cronaca sportiva e più mito pop, ma sempre dentro la stessa grammatica spettacolare che nei primi anni rese GXT un punto di riferimento per gli appassionati del ring.

Takeshi’s Castle: l’assurdo giapponese secondo Lillo & Greg

Tra i momenti più leggeri e irresistibili del palinsesto GXT va ricordata la messa in onda di Takeshi’s Castle, storico game show giapponese diventato fenomeno di culto internazionale. Ma la vera differenza la fece il commento italiano affidato al duo comico Lillo & Greg (già visti, anzi, ascoltati, al commento del medesimo show su Fox Kids l’anno prima), che trasformò ogni caduta in acqua, ogni scivolone e ogni eliminazione in un piccolo sketch surreale. Il loro doppiaggio ironico, ricco di battute nonsense e improvvisazioni brillanti, rese il programma molto più di una semplice competizione a ostacoli: divenne un laboratorio di comicità demenziale applicata alla tv.

In un canale spesso orientato verso la forza, l’adrenalina e la competizione muscolare, Takeshi’s Castle rappresentava il lato autoironico di GXT. Era il momento in cui l’eccesso non era più potenza fisica ma assurdità pura, dove l’eroismo lasciava spazio al ridicolo e il fallimento diventava spettacolo. Per molti spettatori, quelle telecronache irriverenti restano ancora oggi uno dei ricordi più divertenti e riusciti dell’intera esperienza GXT. E chi trionfava? Alla fine erano gli stessi Lillo e Greg che precisavano: “Vince la vittoria!”.

Sitcom e meta-pop: quando GXT prendeva in giro i propri miti

Se il wrestling era l’epica muscolare di GXT, le sitcom erano il suo specchio deformante. Il canale non si limitava a trasmettere cultura pop: la smontava, la parodiava, la trasformava in materia comica.

Manga Biascika era forse l’esempio più evidente di questo gioco metatelevisivo. Interpretata da Paola Minaccioni, l’eroina manga del titolo viveva in un universo che omaggiava e contemporaneamente ironizzava sugli anime cult. Con voce enfatica e atteggiamento sopra le righe, Biascika dialogava con una voce fuori campo e dispensava curiosità e gossip su personaggi iconici dell’animazione giapponese come Lamù, Alexander e Sailor Moon. Il tono era volutamente eccessivo, quasi caricaturale, come se un manga fosse esploso dentro uno studio televisivo italiano. A completare il quadro c’era il suo nemico, il misterioso Spatafora: un vortice animato che invadeva lo schermo con una risata e, puntualmente, riusciva ad avere la meglio su di lei. Una gag ricorrente che ribaltava l’idea dell’eroe sempre vincente e trasformava la sconfitta in marchio comico.

Più direttamente legata al mondo del ring era Agusto The Bestia, con Enzo Salvi nei panni di Agusto, autoproclamato “scienziato del wrestling”. Viveva in una roulotte trasformata in laboratorio improvvisato, dove progettava invenzioni e pozioni per potenziare i wrestler della WWE. L’idea era semplice ma geniale: esasperare la retorica del potenziamento fisico tipica del wrestling fino a renderla assurda. Accanto a lui c’era Guga, uomo primitivo scongelato dallo stesso Agusto e diventato suo assistente, figura muta e surreale (sapeva ripetere all’infinito solo il suo nome) che amplificava la comicità fisica della serie. Curiosità per i cultori della tv: l’anziano interprete di Guga era lo stesso che aveva affiancato Enzo Salvi nella sua breve esperienza da inviato di Striscia la notizia nel 2004.

Infine NormalMan, creato e interpretato dal duo Lillo & Greg, rappresentava il ribaltamento più intelligente dell’immaginario supereroistico. Piermaria Carletti è un uomo cento volte più debole, stupido e inetto di una persona normale. Un giorno un’astronave aliena atterra nel suo orto lasciando tracce di texylonio; mangiando i pomodori contaminati, Piermaria diventa cento volte più potente e quindi, paradossalmente, “normale”. Decide allora di cucirsi un costume e trasformarsi in NormalMan per aiutare chi è in difficoltà. Il dettaglio che rende tutto irresistibile è la sua normalità operativa: per cambiarsi d’abito impiega tempi lunghissimi, e questo ritardo compromette spesso il buon esito delle missioni. È la parodia perfetta dell’eroe infallibile: niente voli spettacolari, niente super-forza cosmica, solo una mediocrità elevata a cifra comica.

Queste tre sitcom raccontano meglio di qualsiasi altro format la doppia anima di GXT: da una parte la celebrazione della cultura pop adolescenziale, dall’altra la capacità di riderne apertamente. Ed è proprio in questa autoironia che il canale mostrava la sua intelligenza più autentica.

Videogiochi e cultura nerd: da X-Play a Game Buster

Accanto ad anime e wrestling, GXT comprese subito che l’altra grande religione laica degli adolescenti degli anni Duemila erano i videogiochi. In questo senso, l’arrivo di X-Play – format nato negli Stati Uniti su G4 – diede al canale un respiro internazionale e una credibilità immediata nel mondo gaming. Non era solo un programma di recensioni: era uno spazio ironico, tagliente, capace di trattare console, glitch e novità di mercato con un linguaggio diretto, quasi complice, perfetto per il target Sky. In un periodo in cui YouTube muoveva i primi passi e le recensioni video non erano ancora un’abitudine quotidiana, X-Play rappresentava per molti ragazzi un punto di riferimento per orientarsi tra PlayStation 2, Xbox e GameCube.

Ma la vera intuizione fu proseguire con un format più marcatamente italiano: Game Buster, condotto dal comico Stefano Chiodaroli e Marco Mazzocca (nei panni di Ariel, personaggio amatissimo della seconda parte degli anni 2000). Qui il tono cambiava: meno impostazione “tecnica” e più sketch, parodie e gag costruite attorno al mondo videoludico. Il gioco diventava pretesto per la comicità surreale, in perfetta linea con l’identità irriverente del canale. Game Buster incarnava lo spirito di GXT nella sua fase più vitale: unire intrattenimento e cultura pop senza prendersi troppo sul serio. E per molti spettatori di allora, quelle puntate rappresentano ancora oggi il simbolo di un’epoca in cui la televisione tematica sapeva parlare la lingua dei gamer prima che fosse il web a farlo in modo dominante.

Il Filmazzo e l’onda orientale

Dal 2008 GXT provò a rafforzare il prime time con un contenitore ribattezzato “Il Filmazzo”, una finestra cinematografica coerente con l’identità action e sopra le righe del canale. In quel periodo, complice l’esplosione globale del cinema asiatico di genere, arrivarono in palinsesto anche diversi titoli giapponesi e coreani che parlavano lo stesso linguaggio visivo estremo e adrenalinico già caro al pubblico degli anime e del wrestling.

Tra i film giapponesi più ricordati in rotazione figuravano opere come Battle Royale, diventato negli anni Duemila un vero oggetto di culto per la sua violenza stilizzata e la riflessione distopica; Versus, action horror underground che mescolava zombie, arti marziali e gangster movie; e Azumi, adattamento cinematografico del manga omonimo, perfetto per un canale che già viveva di contaminazioni tra fumetto e live action. Non mancavano incursioni nel J-horror che in quegli anni aveva conquistato l’Occidente, con titoli come The Grudge (nella versione originale giapponese Ju-on) e altri thriller soprannaturali dal forte impatto visivo.

Sul versante coreano, GXT intercettò l’onda lunga della Korean New Wave proponendo film come Oldboy, capolavoro disturbante di Park Chan-wook che all’epoca circolava molto anche nei circuiti home video italiani, e action urbani come A Bittersweet Life, raffinato noir metropolitano. Titoli che, pur non pensati originariamente per un pubblico adolescente, combaciavano con la linea editoriale di GXT: estetica forte, ritmo serrato e protagonisti borderline.

Questa parentesi cinematografica non fu mai dominante rispetto a wrestling e format, ma rappresentò un momento interessante in cui il canale tentò di elevare la propria proposta, offrendo ai ragazzi italiani un assaggio di cinema asiatico di culto in chiaro su satellite. Era un modo per dire che la cultura pop non era solo cartoon o ring: poteva essere anche cinema estremo, visivamente potente, lontano dai circuiti mainstream italiani. Una scelta coraggiosa, coerente con l’anima più curiosa e internazionale della prima fase di GXT.

Furono inoltre trasmessi film horror occidentali come il remake del 2003 di Non aprite quella porta e la saga di Hellraiser.

Tra esperimenti riusciti e derive discutibili: gli altri volti di GXT

Con il passare degli anni, GXT iniziò a cambiare pelle. Se nei primi tempi il canale aveva costruito un’identità forte e riconoscibile attorno ad anime, wrestling e cultura videoludica, dal 2008 in poi il palinsesto si fece più eterogeneo, a tratti dispersivo. Nel tentativo di mantenere alto l’impatto e intercettare un pubblico sempre più ampio, arrivarono format che oscillavano tra l’intrattenimento curioso e la deriva trash.

Tra i prodotti più coerenti con lo spirito “estremo” del canale va ricordato Criss Angel Mindfreak, con l’illusionista Criss Angel che trasformava la magia in spettacolo urbano, tra provocazione e misticismo dark. Era un contenuto perfettamente in linea con l’estetica aggressiva di GXT: veloce, visivamente potente e quasi da videoclip.

Diverso il discorso per reality come Dog the Bounty Hunter, incentrato sulle operazioni del cacciatore di taglie Duane Chapman. Qui il tono virava verso un realismo spettacolarizzato che, pur garantendo adrenalina, sembrava allontanarsi dalla cultura pop “nerd” delle origini per abbracciare un modello più generalista e ripetitivo. Lo stesso vale per le repliche martellanti di Guinness World Records, la versione americana, mandate in onda fino quasi allo sfinimento: record bizzarri, prove estreme e curiosità al limite del grottesco che col tempo perdevano freschezza.

Ancora più evidente fu la svolta “muscolare” con World’s Strongest Man, competizione internazionale dedicata agli uomini più forti del pianeta. Se inizialmente poteva sembrare coerente con l’immaginario del wrestling, alla lunga accentuava una narrativa di forza estrema e iper-mascolinità che appiattiva il palinsesto su un unico registro.

Non mancarono esperimenti più bizzarri come Gasparetto’n Furious, tentativo di cavalcare l’onda dell’azione ironica, o Skull of Rap, format legato alla cultura urban che cercava di intercettare la scena hip hop senza però lasciare un segno duraturo. Anche Magister, programma dedicato alla magia e agli illusionismi, si inseriva nel filone “mistero e spettacolo”, ma senza l’impatto iconico che aveva avuto Criss Angel.

A completare questa virata verso l’intrattenimento “di resistenza” arrivò anche Steve Austin’s Broken Skull Challenge, condotto da Stone Cold Steve Austin. Il format metteva concorrenti comuni di fronte a prove fisiche estreme — fango, ostacoli, sollevamenti e sfide di pura sopravvivenza atletica — culminando in uno scontro finale proprio contro Austin. Se in origine il wrestling su GXT era racconto, carisma e spettacolo narrativo, qui la forza diventava competizione reale e brutalmente concreta, segnando ulteriormente il passaggio del canale verso una televisione sempre più centrata sull’idea di durezza e resistenza fisica.

Il risultato fu un progressivo slittamento dell’identità: da canale icona della cultura pop adolescenziale a contenitore di format estremi, spesso replicati e non sempre coerenti tra loro. Se nei primi anni GXT sembrava avere una direzione precisa, questa fase racconta invece un’emittente alla ricerca di una nuova formula, oscillante tra intuizioni valide e scelte che finirono per diluire quella scintilla originale che aveva reso il canale un piccolo culto generazionale.

La discesa: dalla creatività al trash e la chiusura

Dopo alcuni anni di appeal forte, il canale iniziò a perdere coerenza editoriale: le fasce animate si ridussero, la programmazione si aprì a contenuti ripetitivi o orientati al sensazionalismo estremo e documentari sul «forte-fisico» o reality di recupero spettacolare che tradivano l’origine ironica e nerd del progetto. Contestualmente, i passaggi di proprietà (Switchover → Discovery) e la difficoltà di rinnovare certi diritti provocarono una progressiva erosione dell’offerta distintiva. Il 31 dicembre 2014 segnò la fine delle trasmissioni sul bouquet Sky: GXT non fu rinnovato e chiuse il servizio, lasciando nei ricordi uno spettro di format originali e stagioni di programmazione che molti rimpiangono.

GXT è un esempio lampante di come la cultura pop paghi e perda a seconda delle scelte editoriali e del mercato dei diritti. I primi anni — quando anime, wrestling e videogame trovavano spazio insieme — erano il perfetto condensato di quegli anni Duemila: meno ossessione per i “brand” globali e più voglia di sperimentare. Poi qualcosa si ruppe, del resto la TV tematica ha bisogno di un’identità coerente. GXT ne aveva una — audace e riconoscibile — e vederla sgretolare a favore del piano B del “qualsiasi cosa funziona” è stato triste, ma anche istruttivo, facendo comprendere cosa un canale che voglia dedicarsi ai giovani e alla cultura pop non debba fare, nonostante un inizio promettente.