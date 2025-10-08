Guillermo Mariotto svela un segreto sul suo passato: è stato sposato con una modella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da anni Guillermo Mariotto è una presenza fissa a Ballando con le Stelle, dove ricopre il ruolo di giudice. Lui non ha mai nascosto di essere gay, in varie occasioni ha anche rivelato di essere stato bullizzato a scuola da ragazzino per la sua omosessualità.

C’è però un segreto che nessuno fino ad oggi conosceva in merito al suo passato, riguarda la sua sfera sentimentale. A lasciarsi sfuggire l’inaspettata rivelazione è stato lui stesso in un’intervista concessa al settimanale Di Più. Di che si tratta? C’è stata una donna molto importante nella sua vita, i due si sono anche sposati.

Guillermo Mariotto è stato sposato con una modella: cosa ha rivelato il giurato di Ballando con le Stelle

La donna che in passato riuscì a fare breccia nel suo cuore si chiama Lee Qwelan Pew, si erano conosciuti perché frequentavano lo stesso giro di amicizie. Il giurato di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che all’epoca lei era una bellissima modella, ha anche detto che somigliava all’attrice Joan Crawford.

In merito alle nozze ha invece svelato: “Ci sposammo come due scappati di casa, a Reno, una nota località tipo Las Vegas dove puoi sposarti in qualunque momento del giorno”. La loro storia d’amore giunse al capolinea, Guillermo Mariotto però conserva un bellissimo ricordo dell’ex moglie.