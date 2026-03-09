Guerrieri - la regola dell'equilibrio, anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2026: Guerrieri indaga sulla scomparsa di Manuela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fiction Guerrieri – la regola dell’equilibrio ha aperto la nuova stagione delle serie Rai con un racconto giudiziario intenso, costruito su indagini, tensioni personali e segreti che emergono poco alla volta. La storia ruota attorno all’avvocato Guido Guerrieri, personaggio nato dalla penna di Gianrico Carofiglio e diventato negli anni uno dei protagonisti più riconoscibili del legal drama italiano.

La serie, ambientata in una Bari spesso notturna, segue i casi affrontati da Guerrieri mentre la sua vita privata attraversa una fase difficile. Il protagonista, infatti, vive una separazione dolorosa dalla moglie Sara e prova a ritrovare un equilibrio che sembra sfuggirgli continuamente. Proprio per questo motivo ogni processo diventa anche un confronto con le proprie fragilità.

E dopo la prima puntata del 9 marzo, il pubblico è pronto a tornare nello studio legale dell’avvocato barese. Nel prossimo episodio, infatti, entrerà in scena una nuova indagine che porterà Guerrieri lontano dalle aule di tribunale.

Prima di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata del 16 marzo 2026, vediamo però dove eravamo rimasti nel primo episodio.

Anticipazioni Guerrieri prima puntata 9 marzo: dove siamo rimasti

La prima puntata di Guerrieri – la regola dell’equilibrio del 9 marzo 2026, intitolata “Ragionevoli dubbi”, ha introdotto subito il pubblico Rai nel mondo professionale di Guido Guerrieri.

L’avvocato accetta la difesa di Fabio Paolicelli, un uomo condannato in primo grado per traffico internazionale di droga. Il caso appare complesso perché Paolicelli aveva inizialmente confessato il reato. Successivamente però ritratta tutto e sostiene di essere innocente.

Guerrieri decide comunque di difenderlo. L’impianto accusatorio costruito dalla procura sembra solido, quindi la strategia difensiva richiede un lavoro minuzioso sulle prove e sulle testimonianze. Per questo l’avvocato si affida all’aiuto del suo amico Carmelo Tancredi, ispettore di polizia, che lo supporta nelle verifiche investigative.

Accanto a loro lavora Annapaola Doria, ex giornalista di cronaca nera che oggi svolge l’attività di investigatrice privata. Le ricerche portano alla luce elementi inattesi e il caso diventa sempre più delicato. Guerrieri scopre infatti che tra lui e Paolicelli esiste un legame con il passato che rende il coinvolgimento personale inevitabile.

La situazione si complica ulteriormente quando l’avvocato entra in contatto con Odile, la moglie dell’imputato. Il rapporto tra i due diventa ambiguo e finisce per mettere alla prova l’equilibrio emotivo di Guerrieri.

Nel frattempo emerge anche un’altra vicenda destinata a svilupparsi nel corso della serie. Il giudice Piero Larocca, amico di vecchia data dell’avvocato, gli chiede aiuto perché è finito sotto indagine per corruzione. L’inchiesta è guidata dal procuratore Berardi e riguarda una presunta rete di rapporti tra magistratura e ambienti economici della città.

Guerrieri – la regola dell’equilibrio anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2026: Manuela è sparita

La seconda puntata di Guerrieri – la regola dell’equilibrio, in onda il 16 marzo, si ispira al romanzo “Le perfezioni provvisorie” e introduce un caso completamente diverso rispetto a quello visto nel debutto della fiction Rai.

Sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo che riguarda la scomparsa di Manuela, una ragazza di vent’anni sparita dopo una festa. La giovane non ha lasciato messaggi né tracce. I genitori, disperati, chiedono aiuto all’avvocato nella speranza di capire cosa sia successo.

Guerrieri decide di indagare personalmente. Anche se la vicenda sembra più adatta a un detective, l’avvocato accetta di approfondire il caso e coinvolge la sua squadra.

Le ricerche iniziano dalle persone che facevano parte della vita di Manuela. Guerrieri incontra i genitori, ascolta la versione dell’ex fidanzato, considerato geloso e possessivo, e verifica il contesto lavorativo della ragazza. Viene analizzata anche la situazione della coinquilina con cui Manuela divideva l’appartamento.

Un ruolo importante nella seconda puntata di Guerrieri del 16 marzo 2026 lo avrà Caterina, migliore amica della giovane scomparsa. La ragazza decide di collaborare con Guerrieri e lo affianca durante le indagini. Attraverso i suoi racconti emergono dettagli che aiutano a ricostruire gli ultimi giorni di Manuela.

All’interno dello studio legale partecipano alle ricerche anche Consuelo, praticante determinata che segue con attenzione ogni sviluppo, e Toni, stagista disordinato ma capace di intuizioni utili.

Mentre le indagini avanzano, Guerrieri scopre che la vita della ragazza nasconde aspetti inattesi. Alcune persone vicine a Manuela forniscono informazioni incomplete e questo rende la ricerca della verità più difficile. Poco alla volta emerge un quadro più complesso che porterà a una scoperta sconvolgente.

Parallelamente continua il caso che coinvolge il giudice Larocca. L’indagine del procuratore Berardi si concentra su un’associazione che potrebbe nascondere una rete di potere locale. Tra i nomi citati compare quello dell’imprenditore barese Ghilardi, affiancato dall’avvocato d’affari Stefano Corsano. Quest’ultimo è legato sentimentalmente ad Annapaola Doria, elemento che aggiunge ulteriore tensione alla vicenda.

Dove vedere la nuova fiction con Alessandro Gassman

Guerrieri – la regola dell’equilibrio è una fiction in quattro puntate trasmessa su Rai 1 in prima serata.

La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, mentre la regia è firmata da Gianluca Maria Tavarelli.

Il protagonista è interpretato da Alessandro Gassmann, che porta sullo schermo l’avvocato Guido Guerrieri, penalista sensibile e determinato, appassionato di boxe e spesso in lotta con la propria famiglia.

La fiction va in onda ogni lunedì alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperarli dopo la trasmissione televisiva.