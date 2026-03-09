Guerrieri - la regola dell'equilibrio: quante puntate sono, trama e dove vedere la nuova fiction Rai con Gassmann

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le novità della stagione televisiva di Rai 1 spicca Guerrieri – la regola dell’equilibrio, una fiction che porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea.

La serie, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, racconta le vicende dell’avvocato penalista Guido Guerrieri (Alessandro Gassmann) , uomo brillante e inquieto che affronta ogni processo con coinvolgimento personale e profonda sensibilità.

La storia si sviluppa nella Bari notturna e intensa descritta nei libri dello scrittore pugliese. Qui il protagonista si muove tra tribunali, indagini e relazioni complesse, mentre cerca di tenere insieme lavoro, amicizie e una vita privata segnata dalla separazione dalla moglie Sara.

Nei prossimi paragrafi vediamo quante puntate sono, la trama della nuova fiction Rai, il cast completo e dove vedere Guerrieri – la regola dell’equilibrio in tv e streaming.

Quante puntate sono Guerrieri – la regola dell’equilibrio: calendario completo Rai 1

La fiction Guerrieri – la regola dell’equilibrio è composta da quattro episodi, trasmessi in prima serata su Rai 1. La programmazione prevede un appuntamento settimanale il lunedì alle 21.30, a partire dal 9 marzo 2026.

La serie è una coproduzione Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La sceneggiatura è firmata da Gianrico Carofiglio insieme a Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa.

Ecco il calendario della messa in onda su Rai 1:

prima puntata – 9 marzo 2026

seconda puntata – 16 marzo 2026

terza puntata – 23 marzo 2026

quarta e ultima puntata – 30 marzo 2026

La prima puntata della nuova fiction in onda lunedì 9 marzo, intitolato Ragionevoli dubbi, introduce subito il cuore del racconto. Guido Guerrieri attraversa una crisi personale legata alla fine del matrimonio quando decide di difendere Fabio Paolicelli, condannato in primo grado per traffico internazionale di droga. L’imputato inizialmente confessa, poi ritratta e si dichiara innocente.

Le indagini mostrano contraddizioni nelle prove e il coinvolgimento dell’avvocato supera il semplice ambito professionale. Il caso si collega a eventi del passato e si intreccia con un’altra vicenda: il giudice Piero Larocca, amico di lunga data di Guerrieri, finisce sotto indagine con l’accusa di corruzione.

Trama di Guerrieri – la regola dell’equilibrio: il legal drama tratto dai romanzi di Carofiglio

La serie segue il lavoro di Guido Guerrieri (Alessandro Gassmann), avvocato penalista noto per la sua sensibilità verso gli imputati e per un approccio alle indagini sempre molto personale. Ogni processo diventa un percorso complesso, in cui diritto, morale e relazioni umane entrano continuamente in contatto.

Guerrieri è un professionista stimato, ironico e riflessivo. L’empatia rappresenta una risorsa nel lavoro ma rende anche più difficile mantenere distanza emotiva dalle storie che affronta.

Nel corso delle puntate emergono diversi casi: un cliente che riappare improvvisamente dal passato, la scomparsa di una giovane donna, l’omicidio di una ricercatrice biologa e le accuse rivolte al giudice Larocca. Le indagini portano alla luce rapporti personali delicati e verità nascoste.

Il racconto alterna momenti processuali a scene di vita quotidiana. Guerrieri cerca un nuovo equilibrio mentre continua a frequentare la palestra di boxe e a mantenere rapporti con gli amici più fidati. Bari accompagna l’intera narrazione con i suoi vicoli, i tribunali e i locali notturni frequentati dal protagonista.

Cast e dove vedere la nuova serie Rai in tv

La nuova serie Rai riunisce diversi attori noti del cinema e della televisione italiana. Al centro della storia, come anticipato c’è Alessandro Gassmann, che interpreta l’avvocato Guido Guerrieri.

Intorno al protagonista si muove un gruppo di personaggi che contribuiscono allo sviluppo delle indagini e delle vicende personali.

Ecco il cast principale di Guerrieri – la regola dell’equilibrio:

Alessandro Gassmann – Guido Guerrieri;

– Guido Guerrieri; Ivana Lotito – Annapaola Doria;

– Annapaola Doria; Michele Venitucci – Carmelo Tancredi;

– Carmelo Tancredi; Anita Caprioli – Nadia Greco;

– Nadia Greco; Lea Gavino – Consuelo Favia;

– Consuelo Favia; Michele Ragno – Toni Costantino;

– Toni Costantino; Stefano Dionisi – giudice Piero Larocca;

– giudice Piero Larocca; Gaetano Bruno – procuratore Berardi;

– procuratore Berardi; Francesco Colella – Stefano Corsano;

– Stefano Corsano; Antonia Liskova – Margherita;

– Margherita; Umberto Sardella – Pasquale;

– Pasquale; Davide Mancini – Quintavalle.

Accanto all’avvocato lavorano figure decisive. L’ispettore Carmelo Tancredi è un alleato importante nelle indagini della Squadra Mobile. Annapaola Doria, ex giornalista di cronaca nera, svolge attività investigative private e aiuta Guerrieri nei casi più complessi. Nello studio legale collaborano la praticante Consuelo Favia e lo stagista Toni Costantino, giovane brillante nonostante una forte distrazione.

Per seguire la nuova serie basta sintonizzarsi su Rai 1 il lunedì sera alle 21.30. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove restano visibili dopo la messa in onda televisiva.