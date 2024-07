Guardia di Finanza: donati 300 capi di abbigliamento alla Croce Rossa di Foggia

GUARDIA DI FINANZA LUCERA:DONATI 300 CAPI DI ABBIGLIAMENTO ALLA CROCE ROSSA DI FOGGIA.

I Finanzieri della Tenenza di Lucera hanno devoluto in beneficenza alla n. 300 capi di abbigliamentoCroce Rossa di Foggia.

Si tratta di magliee giubbotti sequestratinel corso delle ultime operazioni di contrasto al commercio illegale di merce contraffatta, che la Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera ha donato alla Croce Rossa Italiana nell’ambito di iniziative di solidarietà per aiutare i più bisognosi.

La consegna, su autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, è avvenuta alla presenza del Commissario della C.R.I. Foggia, dott.ssa Valentina delle Fave, del Comandante della Tenenza, Sottotenente Carmen Verrengia, e dei militari che hanno effettuati i sequestri.

Ai prodotti devolutiin beneficenza, sono stati rimossi o cancellati, come prevede la legge, i segni distintivi contraffatti.

Il Comitato di Foggia della C.R.I., nel ringraziare la Guardia di Finanza, ha comunicato che l’iniziativa consentirà di dare sostegno alle oltre 200 famiglie bisognose assistite.

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini. L’iniziativa dei finanzieri che si inserisce nel clima di solidarietà è espressione della forte vocazione sociale del Corpo e della volontà di essere vicini, anche con gesti concreti, ai cittadini più bisognosi nonché di ausilio a chi, quotidianamente, opera nel settore del volontariato.