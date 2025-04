[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grossa iguana a Cerignola: “Morta su un albero di olive”

Nel mio terreno abbiamo trovato un iguana di almeno 2 metri, morta su un albero di olive. Sinceramente non mi spiego come sia possibile essendo un animale tropicale. Per caso qualcuno l’ha persa e si è rifugiata qua? O devo pensare che adesso abbandonate anche queste tipologie di animali a parte cani e gatti?

Segnalazione di Amor Cane su Facebook