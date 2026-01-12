Groenlandia: "inaccettabile controllo Usa"

Il governo della Groenlandia ha dichiarato oggi che è "inaccettabile in nessun caso" l'ipotesi di un controllo degli Stati Uniti sul territorio autonomo danese. La presa di posizione arriva in rispost...

Il governo della Groenlandia ha dichiarato oggi che è "inaccettabile in nessun caso" l'ipotesi di un controllo degli Stati Uniti sul territorio autonomo danese. La presa di posizione arriva in risposta alle continue dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha più volte manifestato l'intenzione di acquisire l'isola artica per ragioni strategiche e militari. Le autorità groenlandesi ribadiscono la loro volontà di autodeterminazione e respingono qualsiasi forma di ingerenza esterna.

La posizione del governo groenlandese

Le autorità di Nuuk hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui sottolineano che la Groenlandia è una nazione autonoma all'interno del Regno di Danimarca e che qualsiasi decisione sul suo futuro spetta esclusivamente al popolo groenlandese. "Non accetteremo mai di essere trattati come una merce di scambio", hanno dichiarato i rappresentanti del governo locale. La popolazione della Groenlandia, circa 56.000 abitanti, è composta principalmente da Inuit e ha una forte identità culturale. Negli ultimi anni è cresciuto il dibattito sull'indipendenza completa dalla Danimarca, ma nessuno ha mai contemplato l'ipotesi di passare sotto il controllo americano.

Le mire di Trump sull'Artico

Il presidente Trump ha più volte dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero acquisire la Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale e per contrastare l'influenza di Russia e Cina nell'Artico. In una recente intervista, Trump ha affermato che potrebbe dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato, lasciando intendere che considera l'isola più importante dell'alleanza atlantica. Le dichiarazioni hanno suscitato forte preoccupazione in Europa e in Danimarca, che considera la Groenlandia parte integrante del suo regno, come confermato dalle fonti ufficiali. La Groenlandia ospita già una base aerea americana a Thule, fondamentale per il sistema di difesa missilistico degli Stati Uniti.

Le reazioni internazionali

La Danimarca ha ribadito il suo sostegno all'autonomia della Groenlandia e ha invitato gli Stati Uniti a rispettare la sovranità territoriale dei suoi alleati. L'Unione Europea ha espresso solidarietà con la Danimarca, sottolineando che i confini europei non sono negoziabili. La Nato ha cercato di minimizzare la questione, affermando che Trump sta semplicemente esplorando opzioni strategiche. Alcuni esperti ritengono che le dichiarazioni del presidente americano siano più una tattica negoziale che un vero obiettivo politico. Tuttavia, le continue pressioni stanno creando tensioni all'interno dell'alleanza atlantica.

Le risorse dell'Artico

L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia è legato anche alle enormi risorse naturali del territorio. L'isola possiede importanti giacimenti di terre rare, minerali strategici per l'industria tecnologica e militare. Con il riscaldamento globale, l'Artico sta diventando più accessibile, aprendo nuove rotte commerciali e possibilità di sfruttamento delle risorse. La Groenlandia potrebbe diventare un attore chiave nell'economia globale dei prossimi decenni. Per questo motivo, diversi paesi, tra cui Cina e Russia, stanno cercando di aumentare la loro presenza nella regione.