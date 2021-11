Green pass, Costa: “Nessuna Regione gialla dalla prossima settimana”

Nessuna zona che rischia il giallo dalla prossima settimana. “Dai dati al momento la situazione e’ sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti. Quelle più a rischio? Ci sono alcune Regioni, come il Friuli, il Veneto, le Marche vanno un po’ ‘attenzionate'”. Lo dice a Rai Radio1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Sono ore intense e delicate: siamo ancora dentro la sfida del Covid e i numeri che arrivano da Paesi Ue segnalano come ci sia bisogno di tenere molto alto il livello di attenzione”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza, aggiungendo che “anche nel nostro Paese i n umeri sono in salita: dobbiamo tenere alta l’attenzione e insistere sulle vaccinazioni, a giovedì mattina avevamo l’86,86% delle persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose. Ma dobbiamo far crescere ancora questi numeri”.