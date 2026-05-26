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Green Day – Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti Dauni



<< Il 2 giugno 2026 torna a Roseto Valfortore la quarta edizione dell’evento dedicato al trekking e alle tradizioni locali, tra panorami mozzafiato, degustazioni tipiche, laboratori e attività all’aria aperta >>

Martedì 2 giugno 2026 torna a Roseto Valfortore uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della natura e delle esperienze all’aria aperta: la quarta edizione di “Green Day – Roseto in Trekking”, una giornata dedicata alla scoperta del territorio tra sentieri panoramici, sapori tipici e attività immersive nel verde dei Monti Dauni.

L’iniziativa, organizzata con il coinvolgimento delle realtà associative e territoriali locali, offrirà ai partecipanti un’esperienza completa tra trekking, degustazioni, laboratori e momenti di convivialità, valorizzando le bellezze naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche di Roseto Valfortore.

La giornata prenderà il via alle ore 8:00 con le iscrizioni presso l’Info Point, sito in Via Donatelli, e una ricca colazione di benvenuto. Alle ore 9:00 partirà ufficialmente il trekking che condurrà i partecipanti lungo un percorso immerso nei paesaggi verdi del territorio.

Alle ore 10:00 è prevista una sosta presso il Villaggio Primavera, dove sarà possibile degustare pane olio e pomodoro e pane olio e zucchero, in un momento dedicato ai sapori semplici della tradizione contadina.

Alle 10:30 il gruppo ripartirà alla scoperta di Monte Stillo, a quota 1010 metri, con una pausa rigenerante ai piedi del monte accompagnata da frutta fresca e spremute.

Il rientro al Villaggio Primavera è previsto per le ore 14:00, momento in cui inizierà il pranzo conviviale con un menù tipico del territorio a cura della Locanda di Tullio e Amalia. L’antipasto comprenderà prosciutto in morsa, treccione locale con dimostrazione casearia e acqua sale. A seguire, come primo piatto, orecchiette al pomodorino fresco con asparagi, pancetta e basilico. Il secondo prevede patate, peperoni e salsiccia, accompagnati da acqua e vino.

Durante il pranzo saranno inoltre organizzate numerose attività collaterali: giochi, laboratori dedicati all’olio con Olivieri Srl Società Agricola, il mondo delle api con Pacifico Apicoltura e una dimostrazione di cavatura del tartufo con il pioniere dei tartufai in Puglia, Giuseppe Rossi. Prevista anche la liberazione degli animali a cura del CRAS.

L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere una giornata all’insegna della sostenibilità, della valorizzazione ambientale e delle tradizioni locali, in uno dei borghi più affascinanti dei Monti Dauni.

La quota di partecipazione è di 35 euro.

Il percorso si sviluppa su un tracciato di circa 11 chilometri.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Franco: 333 8521378

Stefano: 324 9962572