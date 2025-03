[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Grazie a Fratelli d’Italia e Giannicola De Leonardis finalmente a Mattinata c’è il quarto medico di medicina generale“

Finalmente, dopo mesi di attesa, Mattinata può contare sul quarto medico di medicina generale. La Asl di Foggia ha provveduto alla assegnazione di questa fondamentale figura per la comunità mattinatese per garantire adeguata assistenza ai cittadini e per sanare una carenza per cui vi era un sottodimensionamento di medici curanti in servizio che, per popolazione residente a Mattinata, devono essere quattro e non tre.



Una situazione che ha causato disagi enormi con evidenti ripercussioni sugli anziani e sui fragili, sovraccaricando di lavoro i tre medici finora in servizio e non garantendo affatto la qualità dell’assistenza sanitaria a cui tutti i cittadini di Mattinata hanno diritto. I tempi di attesa per una visita si erano allungati a dismisura, creando una situazione insostenibile per tutti, ma soprattutto per chi ha bisogno di cure quotidiane come chi è affetto da patologie croniche o pazienti non autosufficienti che vivono una condizione di fragilità estrema e che necessitano non solo di visite in ambulatorio, ma anche di assistenza domiciliare.



Questo risultato è stato ottenuto grazie alla costante attenzione di Fratelli d’Italia Mattinata e grazie all’instancabile ed encomiabile impegno del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, il quale non ha mai fatti mancare la sua attenzione verso la comunità di Mattinata rispetto alle problematiche legate al tema della sanità.



Oggi, finalmente, possiamo dire di aver vinto questa battaglia.

FRATELLI D’ITALIA MATTINATA