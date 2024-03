Grave lutto per una dama di Uomini e Donne: “Non posso crederci”, l’annuncio

Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. La dama del trono over continua a far parlare per le sue vicende amorose all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Nonostante sia presente nel programma da oltre dieci anni, la donna è ancora oggi la protagonista del trono over. In questa stagione televisiva, Gemma Galgani ha fatto molto parlare per la sua relazione finita male con Maurizio Laudicino. Di recente, tuttavia, la dama di Uomini e Donne ha fatto un annuncio che ha destato la preoccupazione dei suoi fan. La donna ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto come rivelato da lei stessa in una storia postata sul proprio profilo social.

Uomini e Donne, Gemma Galgani colpita da un grave lutto

La dama di Uomini e Donne ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stata colpita da un grave lutto. Gemma Galgani ha postato una storia in cui compare una foto con due persone con la seguente didascalia: “non posso credere che non ci sia più. Stai danzando tra gli Angeli. Sempre nel mio cuore“. Al momento non si conoscono i dettagli di tale perdita visto che la dama ha preferito tacere sull’identità della persona deceduta prematuramente. Un duro momento per Gemma Galgani che potrà contare anche sul sostegno dei suoi fan che ogni giorno la seguono all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.