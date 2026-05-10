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Grande successo allo “StartupDay26” di Foggia: trionfa NEURODESK, la scrivania biomeccanica intelligente progettata dagli studenti

Si è svolto presso la Camera di Commercio di Foggia lo “Startup Day”, evento dedicato alla presentazione dei Project Works degli startupper della Rete Hub Giovani, promosso in collaborazione con il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia e l’Università di Foggia.

A conquistare il primo posto è stata la startup NEURODESK, ideata dagli studenti S. De Stefano, S. Gualano, L. Zagni, Luigi Di Canio e L. Cicchese, grazie a un progetto innovativo e ad alto impatto tecnologico e sociale.

NEURODESK rappresenta una vera rivoluzione nel settore dell’ergonomia e del benessere negli ambienti di studio e di lavoro: la prima scrivania biomeccanica intelligente che non si limita solo a muoversi, ma sa quando farlo. Attraverso sistemi intelligenti di monitoraggio e adattamento, il dispositivo è in grado di riconoscere posture scorrette, tempi di inattività e necessità ergonomiche dell’utente, intervenendo automaticamente per migliorare comfort, salute e produttività.

L’edizione di quest’anno dello “Startup Day” ha registrato inoltre una significativa novità: la partecipazione congiunta di ben cinque Istituti Superiori del territorio, a testimonianza della crescente attenzione verso innovazione, imprenditorialità e formazione tecnologica nelle scuole della provincia.

Hanno preso parte all’iniziativa: I.T.E.T. Blaise Pascal, I.T.T. Altamura-da Vinci, I.T.E.T. Notarangelo-Rosati Giannone-Masi, I.I.S. Luigi Einaudi, I.P.E.O.A. Michele Lecce

La manifestazione ha rappresentato un importante momento di incontro tra scuola, territorio e mondo dell’innovazione, valorizzando il talento e la creatività delle nuove generazioni. Il successo di NEURODESK dimostra come le idee nate tra i banchi di scuola possano trasformarsi in progetti concreti, capaci di guardare al futuro con visione, competenza e spirito imprenditoriale.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione delle aziende del territorio e per l’elevato livello dei progetti presentati, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscano a creare un ecosistema favorevole alla crescita delle startup giovanili e allo sviluppo del territorio.