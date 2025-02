Grande Fratello, Zeudi Di Palma massacra Javier Martinez: “ci ha provato con tutte, c’è strategia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martedì 18 febbraio, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno avuto intenzione di esprimere il loro pensiero sui loro compagni di Grande Fratello. La trentina ha punzecchiato Helena Prestes per l’interesse che avrebbe ancora per Lorenzo Spolverato. L’ex miss Italia, invece, ha puntato il dito contro il pallavolista che prima ha flirtato con lei e poi ha iniziato una storia d’amore con la modella brasiliana. La 23enne ha commentato la relazione degli Helevier con queste testuali parole: “Loro non dureranno fuori di qua, si vogliano sono sessualmente” aggiungendo poi che a lei non fregherebbe niente di lui perché ce l’ha con Lorenzo perché lo voleva. Zeudi Di Palma ha poi detto che all’interno del Grande Fratello c’ha provato con tutte le donne, tanto che Helena è stata la sua ultima scelta. La donna ha concluso, facendo un’ultima considerazione su Javier Martinez: “Sembra che abbia la necessità di trovare l’amore, c’è strategia di fondo.”

Grande Fratello, le critiche di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli dividono il web

Le critiche di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli rivolte a Javier e Helena hanno un po’ diviso il pubblico del Grande Fratello. Se da un lato c’è chi la pensa come le due concorrenti, altri invece credono all’autenticità dei sentimenti degli Helevier, coppia nata dopo cinque mesi dal loro primo incontro. Un utente in particolare ha scritto le seguenti parole su X, il vecchio Twitter: “Stanno rosicando, è palese. Ma perché Zeudi ce l’ha tanto con Javier? Non fanno altro che sparlare“. Un altro, invece, hanno accusato le due donne di aver sparlato della coppia protagonista del reality show per ottenere una clip nel corso della puntata del 20 febbraio. Nel frattempo nella casa di Cinecittà è calato il gelo tra la modella brasiliana e Zeudi Di Palma, tanto da non escludere un possibile confronto di fuoco nel corso della nuova diretta.