Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro Javier: “Usata la carta del vittimismo”, c’entra la madre morta

Non sono giorni facili per Zeudi Di Palma all’interno del Grande Fratello, sopratutto dopo che Javier Martinez si è avvicinato ad Helena Prestes. L’ex miss Italia si è molta arrabbiata per come si sono sviluppate le cose con l’argentino ed adesso non sembra più tollerare il suo modus operandi all’interno della casa del Grande Fratello. Evidentemente Zeudi Di Palma non ha apprezzato nemmeno la tempistica nella quale Javier si è confidato sul suo privato davanti alle telecamere di Canale 5. Il giovane ha affermato di aver vissuto un’infanzia triste da diversi punti di vista e per Zeudi non è stata una scelta giusta. Javier ha confidato di essere sempre stato solo nella sua vita, visto che suo padre ed i suoi fratelli abitano in Sardegna mentre sua madre è morta molti anni prima. Il giovane ha dichiarato: “Sono nato in Argentina ed uno dei miei fratelli è stato acquistato da una squadra sarda. Lui si è portato con sé i miei fratelli.”

Nel corso delle ultime ore, Zeudi Di Palma si è confidata con Maria Teresa Ruta, lasciandosi andare a dei commenti al vetriolo su Javier Martinez. Secondo l’ex miss Italia, l’argentino si sarebbe giocato male la carta del vittimismo parlando della morte della madre con queste parole: “Ti vai a giocare la carte del vittimismo nel momento in cui nessuno ti sta capendo e stai creando una confusione totale.” Anche Zeudi ha raccontato di aver vissuto un periodo poco felice nella sua infanzia tipo quello di Scampia. La donna ha dichiarato: “Abbiamo vissuto la mancanza di soldi, di opportunità, perché è un posto che offre poco.” Neanche a dirlo, le parole dell’ex miss Italia hanno fatto il giro del web. Molte le critiche nei confronti della concorrente del Grande Fratello, rea di aver messo bocca su un grave lutto che ha colpito Javier.