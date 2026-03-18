Grande Fratello Vip, una concorrente indossa una parrucca: ecco chi e perché

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata martedì 17 marzo sui teleschermi di Canale 5. La prima puntata è stata vista da 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda la fiction con Lino Guanciale. Tra i concorrenti vi è Ibiza Altea, che ha dimostrato di indossare sempre una parrucca. Per questo motivo in questa edizione del Grande Fratello Vip capiterà di vedere la donna con i capelli colorati, corti, a caschetto o riccia. Ibiza è arrivata nella casa più spiata d’Italia con una valigia piena di parrucche che indosserà durante la sua avventura davanti alle telecamere. La modella non ha esitato a rivelare d’indossare la parrucca, mostrandosi senza agli altri concorrenti del programma.

Ibiza Altea svela perché indossa la parrucca al Grande Fratello Vip

Ibiza Altea si è mostrata senza parrucca davanti ai suoi compagni del Grande Fratello Vip. Questi ultimi sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto la modella-influencer. Dietro alla scelta della donna non ci sarebbero motivi medici ma la volontà di usare la parrucca come un accessorio. Prima di entrare dalla porta rossa, l’ex protagonista di To hot too handle aveva rivelato in un post pubblicato nel suo profilo Instagram in merito alla sua scelta di indossare dei capelli finti: “Diamo sempre un nome alle nostre parrucche: ognuna ha il suo universo”.