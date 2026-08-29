Grande fratello vip, svelato il cast ufficiale: c’è uno storico volto di Striscia La Notizia

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Il Grande Fratello Vip è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset. La nuova edizione partirà a settembre con la conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come inviate. In queste ore, il portale Davide Maggio ha reso noto il cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Tra i nomi che spiccano ci sono molte vecchie conoscenze del reality show tra cui Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini ma anche Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi. Personaggi che in passato si erano messi in mostra quando avevano partecipato alla loro edizione del Grande Fratello Vip.

Moreno Morello da Striscia La Notizia al cast del Grande Fratello Vip

Ma il programma non vedrà solo la presenza di vecchie glorie del reality show in quanto dalla porta rossa entreranno anche nuovi personaggi pronti ad intrattenere i telespettatori. Il portale Davide Maggio ha annunciato la presenza di Giacomo Gallani e Giancarlo Danto. Quest’ultimo ha di recente preso parte alla prima edizione di The Fifty dove ha avuto un flirt con Paola Caruso. Inoltre presenti nel cast anche Ria Megan, Piera Meloni e Federica Morello, famosa in Italia come Prima Donna di Ciao Darwin. Oltre a loro, ci sarà anche un inviato storico di Striscia La Notizia ovvero Moreno Morello, l’ex ballerino di Amici Andreas Muller, la figlia adottiva di Jo Squillo Michelle Masullo e Simone Annichiarico, che in passato ha condotto Italia’s Got Talent su Canale 5 insieme a Belen Rodriguez.