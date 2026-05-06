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Il televoto dell’8 maggio 2026 del Grande Fratello Vip sta già infiammando i social e i forum dedicati al reality. La puntata di venerdì non decreterà un’eliminazione immediata, ma stabilirà chi sarà il primo candidato a lasciare la Casa nella diretta successiva. Una posizione scomoda, che può cambiare alleanze, strategie e perfino l’umore dei concorrenti.

Le nomination hanno creato un clima incandescente, perché i quattro nomi in gioco rappresentano personalità forti e spesso in contrasto tra loro. Il pubblico sta votando in massa e i primi risultati del sondaggio online mostrano un quadro sorprendente, con distacchi minimi tra i più amati e un concorrente nettamente in difficoltà.

Chi sta dominando la classifica provvisoria? Chi sta sorprendendo i fan? E soprattutto, chi sembra destinato a finire in fondo al televoto? Scopriamolo insieme.

Nomination esplosive al Grande Fratello Vip: strategie, tensioni e rivalità che portano al televoto dell’8 maggio

La diretta che ha portato alle nomination è stata un concentrato di tensione. I concorrenti hanno mostrato senza filtri le loro strategie, mettendo in luce rapporti incrinati e alleanze sempre più fragili. Lucia Ilardo è stata una delle più nominate. Molti coinquilini la vedono troppo vicina alla linea strategica di Alessandra Mussolini, un legame che secondo alcuni potrebbe influenzare il gioco in modo eccessivo. Adriana Volpe, che da settimane vive un rapporto altalenante con Lucia, ha scelto di nominarla proprio per indebolire il fronte opposto.

Dall’altra parte, Francesca Manzini ha puntato su Adriana, ancora turbata da alcune frasi che la Volpe avrebbe pronunciato in passato. È un voto che nasce da una ferita personale, più che da una strategia di gioco, e che ha contribuito a rendere la serata ancora più tesa.

Ilary Blasi ha poi annunciato i quattro nomi ufficiali al televoto: Marco Berry, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Il pubblico dovrà salvare il proprio preferito e il meno votato diventerà automaticamente il primo candidato alla prossima eliminazione. Una posizione delicata, che può cambiare completamente il percorso di un concorrente.

Sondaggio 8 maggio: Lucia e Adriana in testa, Francesca stabile e Marco Berry in forte difficoltà

A meno di 24 ore dall’apertura del televoto, il sondaggio offre un quadro chiaro delle preferenze del pubblico. La sorpresa più evidente è la posizione di Lucia Ilardo, che guida la classifica provvisoria con il 40% delle preferenze. Un risultato che ribalta le aspettative, considerando che in Casa è una delle concorrenti più nominate.

Subito dietro, quasi a pari passo, c’è Adriana Volpe con il 39%. Le due donne stanno catalizzando l’attenzione dei fan, che sembrano volerle proteggere da un televoto che potrebbe rivelarsi insidioso.

Più distanziata Francesca Manzini, che raccoglie il 13% dei voti. La comica mantiene comunque una base solida di sostenitori, anche se non sufficiente per competere con le due favorite.

Il dato più critico riguarda Marco Berry, fermo all’9%. È il concorrente più in difficoltà e, se il trend dovesse confermarsi, sarebbe proprio lui a diventare il primo candidato alla prossima eliminazione. La sua posizione in fondo alla classifica non sorprende del tutto: nelle ultime settimane è rimasto più defilato rispetto agli altri, e questo potrebbe aver influito sulla percezione del pubblico.

Verso la puntata dell’8 maggio: un televoto aperto e un verdetto che può ribaltare il gioco

Il televoto resterà aperto fino alla puntata dell’8 maggio e il pubblico avrà ancora tempo per cambiare le sorti della classifica. Le percentuali attuali mostrano un testa a testa serrato tra Lucia e Adriana, mentre Francesca sembra stabile in terza posizione. Marco Berry, invece, appare sempre più vicino al ruolo di candidato all’eliminazione, ma il pubblico del Grande Fratello Vip ha dimostrato più volte di saper ribaltare situazioni che sembravano già scritte.

La puntata di venerdì potrebbe quindi riservare colpi di scena, soprattutto perché il concorrente meno votato non uscirà subito, ma entrerà in una fase delicata del gioco, dove ogni mossa può diventare decisiva. Il clima nella Casa è già teso e il verdetto del televoto potrebbe alimentare nuove alleanze, scontri e strategie, rendendo la settimana successiva ancora più imprevedibile.