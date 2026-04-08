Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ironica sul cachet poi svela: “Cesara è più tagliente di me”

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Sono circolati diversi rumors in merito al cachet percepito da Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Quando è emerso che aveva accettato il ruolo di opinionista si vociferava che ha detto di si in cambio di un compenso stellare.

L’opinionista ha sempre smentito le voci sul suo cachet, nelle scorse ore all’ennesima domanda sul suo compenso ha risposto in modo ironico. In un video pubblicato su Mediaset Infinity ‘A tu per tu con… Selvaggia’ ha detto: “Il mio cachet adesso ve lo dico: è un meno di quello che ha preso Ronaldo per andare negli Emirati Arabi, ma un po’ di più di Gemma a Uomini e Donne“.

Selvaggia Lucarelli risponde ad alcune domande sul Grande Fratello Vip: cosa ha detto l’opinionista

Riferendosi a Cesara Buonamici ha fatto sapere che vanno molto d’accordo. Ha anche rivelato che alla giornalista piace spettegolare sui look delle donne ed è persino più tagliente di lei, l’ha anche definita imprevedibile.

In merito al concorrente del Grande Fratello Vip più simpatico ha fatto il nome di Giovanni, dicendo che le sta simpatico perché lui non voleva essere simpatico. Lo ha anche definito il più sexy perché riusciva ad esserlo anche se non gli interessava. A Selvaggia Lucarelli hanno poi chiesto chi manderebbe in nomination eterna, in questo caso ha fatto il nome di Raimondo Todaro, d’altronde non è un segreto che tra loro non corre buon sangue.