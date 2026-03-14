Grande Fratello Vip Open House: dove vederlo, come funziona e quando seguirlo in diretta

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Il Grande Fratello Vip inaugura la stagione 2026 con una novità assoluta: l’Open House, un’anteprima che permette al pubblico di entrare nella Casa prima dell’apertura ufficiale. Per la prima volta nella storia del format italiano, alcuni concorrenti iniziano l’avventura con giorni di anticipo, offrendo agli spettatori la possibilità di osservare le prime dinamiche, le reazioni spontanee e l’impatto del nuovo ambiente sui protagonisti.

L’idea è quella di trasformare l’attesa in un vero evento, con finestre live distribuite nell’arco di più giorni e contenuti esclusivi disponibili online. Ma dove si può vedere l’Open House? Come funziona esattamente? E quali sono gli orari da segnare in agenda?

Come funziona l’Open House del Grande Fratello Vip: un’anteprima che apre le porte al pubblico

L’Open House del Grande Fratello Vip 2026 rappresenta un esperimento pensato per ampliare l’esperienza del reality e coinvolgere il pubblico prima ancora della diretta inaugurale.

Il meccanismo è semplice ma efficace: alcuni concorrenti entrano nella Casa con qualche giorno di anticipo e trascorrono le prime ore nel giardino, senza accedere agli ambienti interni. Questa fase preliminare permette di osservare come si comportano in un contesto nuovo, senza la pressione della diretta televisiva e senza la presenza dell’intero cast.

Il pubblico può seguire tutto attraverso finestre live che si aprono più volte al giorno, offrendo un flusso costante di contenuti. L’Open House diventa così una sorta di “open day” del reality, un modo per familiarizzare con i concorrenti e con la nuova atmosfera della Casa prima dell’inizio ufficiale.

La scelta di introdurre questa formula risponde anche alla volontà di creare un ponte narrativo tra l’attesa e la partenza del programma. Le prime interazioni, le battute spontanee, i momenti di imbarazzo e le prime alleanze diventano materiale prezioso per costruire l’immaginario della stagione.

Inoltre, la presenza di una conduttrice esperta come Ilary Blasi e di opinioniste molto diverse tra loro contribuisce a dare un tono riconoscibile a questa fase iniziale, che si colloca a metà tra il backstage e la diretta.

Dove vedere l’Open House del Grande Fratello Vip: piattaforme, orari e modalità di accesso

Per seguire l’Open House del Grande Fratello Vip, il pubblico ha a disposizione diverse modalità, tutte pensate per garantire accessibilità e continuità.

Le finestre live sono disponibili:

sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, con collegamenti diretti alla Casa

su Mediaset Infinity, dove è possibile accedere gratuitamente ai contenuti live e alle clip

sui social del programma, che pubblicano aggiornamenti, estratti e momenti salienti



Questa distribuzione multipiattaforma permette di seguire l’evento anche da smartphone, tablet o smart TV, rendendo l’esperienza più flessibile e adatta ai ritmi quotidiani. L’Open House si articola su più giorni, con collegamenti che iniziano nel pomeriggio del primo giorno e proseguono nelle mattinate successive. La programmazione segue una scansione regolare, con finestre live che si aprono ogni giorno a partire dalla tarda mattinata.

In questo modo, il pubblico può osservare l’evoluzione delle prime ore di convivenza, cogliendo dettagli che spesso sfuggono durante la diretta serale. L’anteprima si conclude il giorno della prima puntata ufficiale, quando la Porta Rossa si apre definitivamente e l’intero cast entra nella Casa.

Da quel momento, la programmazione torna alla formula tradizionale: diretta in prima serata su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026: data della prima puntata e cosa aspettarsi

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è fissata per martedì 17 marzo, in prima serata.

Sarà l’occasione per conoscere l’intero cast, scoprire gli ambienti interni della Casa e assistere alle prime nomination. Ilary Blasi torna alla conduzione, affiancata da due opinioniste che promettono di dare un taglio deciso ai commenti in studio.

L’Open House, invece, parte quattro giorni prima, trasformando l’attesa in un vero e proprio evento parallelo. Questa scelta permette al pubblico di arrivare alla prima puntata già coinvolto, con un’idea chiara dei primi concorrenti e delle dinamiche che potrebbero svilupparsi.

La Casa, come nelle ultime edizioni, si trova negli studi romani e offre spazi completamente rinnovati, pensati per stimolare interazioni e momenti di confronto. L’Open House diventa così un modo per entrare gradualmente nell’atmosfera del reality, osservando i concorrenti mentre si ambientano e iniziano a conoscersi.