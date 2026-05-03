Grande fratello vip, Marco Berry denigra Alessandra Mussolini: cosa ha detto

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Il clima all’interno del Grande fratello vip si fa sempre più acceso. In queste ore è nata una nuova lite tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Tutto è iniziato a causa dell’ex deputata europarlamentare che ha chiesto al mago e Antonella Elia di lasciare aperta la porta della camera. La richiesta è stata respinta dai due ex gieffini i quali hanno dato vita ad una discussione con Alessandra Mussolini. Una volta soli, Marco Berry e Antonella Elia hanno iniziato a denigrare la concorrente del Grande fratello vip. In un video apparso nell’hashtag ufficiale del programma su X si sente il mago dichiarare le seguenti parole: “è poi puzza, non solo esternamente.. ti sei resa conto? Puzza troppo.” Di qui, è arrivata la risposta di Antonella Elia, che ha detto: “le puzza l’alito e anche altro.”

Grande fratello vip, Marco Berry al centro della bufera

Marco Berry c’è ricascato. Il concorrente del Grande fratello vip è finito nuovamente al centro della bufera a pochi giorni dagli insulti rivolti a Francesca Manzini, che avevano fatto il giro del web. Il mago ha usato epiteti spiacevoli per descrivere Alessandra Mussolini, con la quale i rapporti sono sempre più tesi. Nei giorni scorsi, l’ex deputata aveva accusato il gieffino di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti delle donne all’interno della Casa. Per l’uomo, quella di martedì 5 maggio, sarà una puntata davvero caldissima.