Grande fratello vip, Francesca Manzini e le dichiarazioni su Helena Prestes: cosa ha detto

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande fratello vip stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Francesca Manzini, che si è messa in luce sia per il suo rapporto speciale con Raimondo Todaro che per i suoi scontri con Paola Caruso. In queste ore, stanno facendo parlare le dichiarazioni che l’imitatrice di Striscia La Notizia ha fatto all’interno della casa su due ex protagoniste del Grande fratello. Francesca Manzini ha parlato di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ricordando quel lancio del bollitore ancora indelebile nelle mente del pubblico di Canale 5. La donna ha dichiarato le seguenti parole durante una chiacchierata con alti concorrenti della Casa: “L’anno scorso il bollitore che tirò Helena Prestes: Jessica era andata troppo…”

Grande fratello vip, Francesca Manzini e le parole su Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Francesca Manzini ha commentato il lancio del bollitore che avvenne tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. L’imitatrice di Striscia La Notizia ha preso le difese della compagna di Javier Martinez, ammettendo che la cantante romana era stata troppo esagerata con lei. Nel discorso è intervenuta anche Ibiza Altea, che ha fatto la seguente considerazione: “Si ricordano più di Helena che di Jessica.” Una stima che sembra reciproca. Nei giorni scorsi, la modella influencer brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha affermato di tifare per Francesca Manzini in questa edizione del Grande fratello vip.