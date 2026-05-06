Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini è la seconda finalista, ecco le nomination del 5 maggio

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Al termine della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 5 maggio su Canale 5, arrivano i verdetti più attesi della serata: Alessandra Mussolini conquista il titolo di seconda finalista, mentre si definisce anche il quadro completo delle nuove nomination.

Le nomination del 5 maggio

Durante la puntata, Ilary Blasi ha comunicato ufficialmente i risultati delle nomination, svelando i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione.

Il primo Vip finito in nomination è Marco Berry. Il suo nome è stato scelto proprio da Alessandra Mussolini, fresca di accesso alla finale. Una decisione che non sorprende del tutto: Marco Berry, infatti, era tra i concorrenti che avevano espresso il desiderio di non vedere Alessandra in finale, preferendole Adriana Volpe, anche lei in corsa per il ruolo di seconda finalista.

Nomination palesi e segrete

Come da tradizione, nella parte finale della puntata si sono svolte le nomination palesi. L’unica eccezione è stata proprio Marco Berry, che ha votato nel segreto del confessionale.

Al termine delle votazioni, i concorrenti finiti direttamente al televoto sono:

Lucia Ilardo

Adriana Volpe

Francesca Manzini

Il televoto

Ora la decisione passa al pubblico: gli spettatori sono chiamati a votare il concorrente che desiderano salvare. Il meno votato sarà eliminato nel corso della prossima puntata.

La corsa verso la finale si fa sempre più intensa e, con Alessandra Mussolini già al sicuro, la competizione tra gli altri Vip si accende ancora di più.