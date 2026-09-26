Grande Fratello Vip 9, sondaggio puntata 28 settembre 2026: Carmen e Federica davanti, Danto ultimo

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La quarta puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda venerdì 25 settembre, ha lasciato la Casa in pieno fermento. Le nomination hanno portato al televoto ben sei concorrenti, e sarà il pubblico a decidere chi salvare nella puntata di lunedì 28 settembre 2026. Il sondaggio online mostra già una tendenza chiara, con percentuali che delineano preferiti, inseguitori e concorrenti in forte difficoltà. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero il più amato dal pubblico? chi rischia di uscire? e quali dinamiche hanno portato a questo televoto così affollato?

Le nomination del 25 settembre: sei Vip al televoto

La puntata si è aperta con un televoto flash che ha premiato la squadra delle donne, protagonista di un’esibizione di Cacao Meravigliao. Quattro di loro hanno ottenuto l’immunità: Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria e Piera Meloni.

A decidere chi non meritava l’immunità sono stati i due già candidati all’eliminazione, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi, che hanno scelto Federica Morello e Guendalina Tavassi.

Le nomination si sono poi divise tra Mistery e salone:

i concorrenti nominabili hanno votato con nomination palesi,

gli immuni hanno votato davanti a tutti,

solo Danto e Varsi hanno votato nel confessionale.

I più votati sono risultati Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia, che si aggiungono ai già nominati Danto e Varsi.

I sei Vip al televoto sono quindi: Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

Il sondaggio del 28 settembre 2026: Carmen e Federica davanti, Danto ultimo

Il sondaggio aggiornato alla puntata del 28 settembre 2026 mostra una situazione molto chiara. Le preferenze del pubblico, raccolte su 386 partecipanti, indicano:

Carmen Di Pietro – 28,76%

Federica Morello – 25,39%

Alessandro Roncaccia – 12,95%

Alessandro Varsi – 12,95%

Michelle Masullo – 12,95%

Giancarlo Danto – 6,99%

Carmen e Federica guidano il sondaggio con un margine netto, confermandosi le due concorrenti più forti del televoto. Il terzetto Roncaccia‑Varsi‑Michelle si trova in una zona intermedia, con percentuali identiche che rendono il loro destino incerto. A rischio eliminazione, con un distacco evidente, c’è Giancarlo Danto, fermo sotto il 7%.

Se il televoto ufficiale dovesse rispecchiare queste percentuali, Danto sarebbe il concorrente più esposto all’eliminazione.

Cosa aspettarsi nella puntata del 28 settembre: strategie, tensioni e un’uscita pesante

Il televoto del 28 settembre sarà decisivo per gli equilibri della Casa. Un’eliminazione tra i sei nominati potrebbe cambiare alleanze, strategie e rapporti interni, soprattutto perché molti dei concorrenti coinvolti sono protagonisti di dinamiche forti.

Carmen, favorita dal pubblico, potrebbe uscire ulteriormente rafforzata. Federica, seconda nei sondaggi, conferma un seguito importante. Il gruppo di metà classifica dovrà lavorare sulle relazioni interne per evitare di finire nuovamente nel mirino. Per Danto, invece, la puntata potrebbe rappresentare un punto di svolta: o una risalita inaspettata, o un addio alla Casa.

Il pubblico ha già espresso una tendenza chiara, ma il televoto ufficiale potrebbe sempre riservare sorprese.