Cambio programmazione oggi 26 settembre 2026: Reazione a Catena non va in onda, arriva Brignano

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Il cambio programmazione di Rai 1 per la serata di sabato 26 settembre 2026 ha sorpreso il pubblico. Lo speciale di Reazione a Catena, annunciato nei mesi scorsi come appuntamento evento con Pino Insegno, non andrà in onda. Al suo posto, la rete ha scelto di proporre lo spettacolo di Enrico Brignano, Bello di Mamma…Rai, in onda dalle 21.30. Una modifica che riguarda solo la fascia serale, mentre il game show continua regolarmente nel preserale. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Rai 1 ha cambiato il palinsesto? cosa vedremo nello show di Brignano? e cosa succede ora a Reazione a Catena?

Il cambio programmazione: salta lo speciale di Reazione a Catena di Pino Insegno

La decisione arriva a poche ore dalla messa in onda. Lo speciale di Reazione a Catena, previsto per sabato sera, è stato rimosso dal palinsesto. Una scelta inattesa, considerando che la rete aveva annunciato l’evento già da tempo.

Al suo posto, Rai 1 ha inserito “Bello di Mamma…Rai”, la versione televisiva dello spettacolo teatrale di Enrico Brignano, già portato con successo nei teatri italiani. La modifica riguarda esclusivamente la prima serata: nessun impatto sulla programmazione quotidiana del game show.

Secondo quanto trapelato, si tratta di una scelta editoriale legata alla strategia del sabato sera, senza alcun collegamento con gli ascolti o con il percorso del programma di Pino Insegno.

“Bello di Mamma…Rai”: cosa vedremo nello show di Enrico Brignano dopo il cambio programmazione

Lo spettacolo che sostituisce Reazione a Catena è un viaggio ironico e brillante nella società contemporanea. Brignano affronta temi attuali con il suo stile inconfondibile:

la velocità con cui cambia la realtà,

le paure quotidiane,

le trasformazioni della vita moderna,

le contraddizioni della società.

Tra satira, monologhi e momenti più intimi, il comico romano individua nella figura della mamma un punto di riferimento universale, un rifugio dalle incertezze e un simbolo di stabilità.

Dopo la messa in onda televisiva, Bello di Mamma! continuerà anche a teatro con una nuova versione arricchita da contenuti inediti.

Nessuno stop per Pino Insegno: Reazione a Catena continua nel preserale

Il cambio programmazione non incide sul percorso del game show. Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno, continua regolarmente alle 18.45 su Rai 1, dove sta ottenendo risultati positivi nella fascia preserale.

La rete conferma che il programma resterà in onda fino a ottobre, come previsto. Successivamente, sarà il turno de L’Eredità, che tornerà con Marco Liorni alla conduzione.

Il mancato appuntamento del 26 settembre è quindi solo una modifica del sabato sera, senza alcuna conseguenza sul futuro del game show.