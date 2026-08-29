Grande Fratello Vip 9, ecco il cast completo dei 17 concorrenti della nuova edizione in partenza a settembre

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Il Grande Fratello Vip 9 è pronto a riaccendere la porta rossa. A metà settembre Ilary Blasi tornerà alla guida del reality di Canale 5 con una nuova edizione che promette dinamiche forti, ritorni clamorosi e un cast costruito per far discutere fin dal primo minuto. Diciassette concorrenti, scelti tra volti storici della televisione, protagonisti di vecchie edizioni, personaggi amatissimi dal pubblico e nuove presenze pronte a farsi conoscere. Una formazione ampia, variegata, che punta a mescolare generazioni e linguaggi diversi. Ma chi entrerà davvero nella Casa? Quali sono i ritorni più attesi? E chi varcherà la porta rossa per primo?

Grande Fratello Vip 9: il cast completo della nuova edizione

Il cast del GFVip 9 sarà composto da 17 concorrenti, elencati in ordine alfabetico. Una squadra che unisce veterani dei reality, volti storici della televisione e personaggi emergenti.

I concorrenti ufficiali sono: Simone Annichiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi.

Una rosa che mette insieme personalità forti e storiche — come Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa — con volti più recenti e figure legate ai social, ai talent e alla tv generalista. Tra i nomi più attesi spiccano Andreas Muller, ballerino noto al pubblico dei talent, e Simone Annichiarico, volto televisivo con una lunga esperienza alle spalle.

I ritorni più attesi nella Casa: da Alex Belli a Valeria Marini

Tra i protagonisti che faranno parlare fin da subito c’è Alex Belli, già al centro di una delle edizioni più discusse del reality. Il suo ritorno promette dinamiche immediate e un impatto forte sul gruppo. Molto attesa anche Valeria Marini, che torna nella Casa dopo numerose esperienze nei reality, così come Carmen Di Pietro, ormai uno dei volti più riconoscibili del genere. Il cast include anche un ritorno simbolico: Marina La Rosa, protagonista della primissima edizione del Grande Fratello, che riporta nella Casa un pezzo di storia del format. Una squadra costruita per mescolare nostalgia, personalità esplosive e nuove energie, con Ilary Blasi pronta a orchestrare il tutto.

I primi ingressi: chi entrerà nella Casa prima della premiere

Alcuni concorrenti entreranno nella Casa prima della partenza televisiva, durante il kick off che precede la premiere. I primi ingressi saranno: Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli.

Una scelta che potrebbe creare alleanze lampo, tensioni immediate e dinamiche già attive prima della prima puntata ufficiale. Il resto del cast entrerà durante la premiere, completando la formazione della nona edizione del reality più longevo della televisione italiana.