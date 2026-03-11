Grande Fratello Vip 2026, una concorrente già pronta al ritiro? L’indiscrezione bomba

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2026 è prevista per martedì 17 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il programma ha già annunciato il cast che entrerà a far parte della porta rossa. Tra i nomi annunciati vi è quello di Paola Caruso, che in queste ore è finita al centro dell’attenzione per un’indiscrezione bomba che sta facendo molto parlare. Amedeo Venza ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Paola Caruso vorrebbe già ritirarsi perché non sopporta Antonella Elia. In queste ore starebbero cercando di convincerla a restare!”. A fare luce sulla vicenda c’ha pensato la protagonista di Avanti un altro con alcune storie pubblicate su Instagram. La donna ha fatto intendere di non vedere l’ora di entrare all’interno del Grande Fratello Vip 2026, smentendo le voci su possibili conflitti con Antonella Elia.

Grande Fratello Vip 2026, Paola Caruso concorrente della nuova edizione

Paola Caruso è stata annunciata come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026. Proprio la donna ha parlato di questa nuova avventura nel corso di una recente ospitata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. In quel frangente, la Bonas di Avanti un altro ha dichiarato le seguenti parole: “Sono felicissima, ma penso a mio figlio Michele, mi mancherà da morire”. La donna ha quindi parlato del rapporto complicato col padre di suo figlio, dichiarando in questo modo: “Non chiama da due anni. Io faccio da papà e mamma, mi sono rassegnata al fatto che questo uomo non sarà mai presente nella vita di Michele. Da madre ho il dovere di proteggere mio figlio, voglio tutelarlo”.