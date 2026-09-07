Amici 26, rivoluzione totale: ecco le nuove discipline che entreranno nella scuola da ottobre

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La nuova edizione di Amici 26, in arrivo domenica 4 ottobre 2026 su Canale 5, si prepara a essere una delle più rivoluzionarie della storia del talent. Maria De Filippi ha deciso di ampliare il concetto di talento e di trasformare la scuola in un luogo dove non si coltiveranno soltanto canto e danza, ma anche discipline completamente nuove.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quali saranno le nuove categorie? Come verranno integrate nel percorso degli allievi? E cosa cambierà nella vita quotidiana della scuola?

Amici 26 introduce tre nuove discipline: boxe, judo e pattinaggio artistico a rotelle

La grande novità di Amici 26 riguarda l’ingresso dello sport nel programma. Per la prima volta, la scuola accoglierà tre discipline sportive che affiancheranno canto e danza: boxe, judo e pattinaggio artistico a rotelle. Non si tratta di semplici “ospitate”, ma di veri percorsi strutturati. Ogni disciplina avrà un allievo dedicato, un docente di riferimento e un programma di allenamento quotidiano. Gli sportivi vivranno la stessa intensità dei cantanti e dei ballerini: prove, sfide, preparazione fisica, tecnica e performance.

La presenza della boxe è la novità più sorprendente. Immaginare un allievo che si allena sul ring mentre altri provano una coreografia o una cover musicale cambia radicalmente l’immaginario della scuola. Il judo aggiunge una componente tecnica e mentale completamente nuova, fatta di disciplina, concentrazione e controllo. Il pattinaggio artistico a rotelle, invece, è la categoria che più si avvicina al mondo dello spettacolo: musica, movimento, esibizioni e performance visiva.

Come cambierà la scuola con l’arrivo degli sportivi?

L’ingresso delle discipline sportive allarga il concetto di talento e modifica la struttura stessa di Amici 26. Finora, quando si parlava di Amici, si pensava a cantanti e ballerini. Da quest’anno, invece, la scuola diventa un luogo dove convivono arti e percorsi completamente diversi.

Questo significa che gli allievi vivranno routine quotidiane molto differenti: chi studierà canto, chi proverà una coreografia, chi affronterà un allenamento sul ring, chi perfezionerà una sequenza di judo, chi preparerà una performance sui pattini. La convivenza tra mondi così distanti potrebbe creare nuove dinamiche, nuovi equilibri e nuove storie. E soprattutto potrebbe portare il pubblico a scoprire talenti che finora non avevano mai trovato spazio nel programma.

Amici 26: un talent completamente nuovo

L’ingresso dello sport non è un semplice esperimento, ma una scelta che punta a ridefinire l’identità del programma. Amici 26 diventa un talent più ampio, più competitivo e più sorprendente, dove la parola “talento” non riguarda più solo la voce o la danza, ma anche la forza, la tecnica, la resistenza e la capacità di trasformare una disciplina sportiva in una performance.

Quando la scuola riaprirà le porte il 4 ottobre, accanto ai cantanti e ai ballerini entreranno un pugile, un judoka e un pattinatore artistico a rotelle. Una rivoluzione che cambierà tutto.