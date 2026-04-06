Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 7 aprile: Antonella Elia domina su tutti, Marco Berry eliminato

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La puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a essere una delle più tese della stagione. Il televoto è aperto, i sondaggi stanno già delineando un quadro molto chiaro e il pubblico è pronto a decidere chi dovrà abbandonare la Casa. Dopo una settimana segnata da scontri, strategie e un confronto diretto che ha ribaltato gli equilibri, i concorrenti in nomination sono tre: Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry.

Il clima è incandescente, soprattutto dopo l’ultima puntata, che ha visto un duello senza appello e decisioni che hanno cambiato il destino di più di un concorrente.

Chi è davvero a rischio? Chi sta dominando i sondaggi? E quali dinamiche hanno portato a questo televoto così acceso? Scopriamolo insieme.

Cosa è successo nella scorsa puntata: Todaro trionfa e Ibiza finisce in crisi

Per capire il peso del televoto del 7 aprile bisogna tornare alla puntata precedente, quando lo scontro tra i due isolati ha lasciato tutti senza parole.

Raimondo Todaro ha ottenuto un risultato schiacciante, conquistando il 76,34% dei voti, lasciando Ibiza Altea ferma al 23,66%. Una vittoria netta che ha confermato il forte gradimento del pubblico nei confronti del ballerino.

Come premio, Todaro ha ricevuto un potere importante: rendere immuni tutti gli uomini oppure una sola donna. Senza esitazioni ha scelto Francesca Manzini, spiegando di volerla sostenere in un momento delicato, pur ribadendo che tra loro esiste solo una sincera amicizia.

Ibiza, essendo la meno votata, è finita automaticamente in nomination. Da quel momento la tensione è salita, soprattutto tra le donne, che nella Mystery Room hanno dato vita a una serie di votazioni cariche di motivazioni personali, rivalità e vecchi rancori.

Le più nominate sono state Antonella Elia, accusata da alcune concorrenti di strategia e incoerenza, e Paola Caruso, al centro di discussioni accese con Francesca Manzini.

Alla fine, però, è stata proprio Antonella a risultare la più votata, entrando così ufficialmente in nomination.

Nomination degli uomini e sondaggi del 7 aprile: Marco Berry in bilico

Il fronte maschile non è stato da meno. Raimondo Todaro ha stabilito chi avrebbe votato in Confessionale e chi invece avrebbe dovuto esporsi pubblicamente, creando un clima ancora più teso tra i concorrenti.

Le votazioni hanno portato a un risultato chiaro: Marco Berry è stato il più nominato dagli uomini, finendo così al televoto insieme a Ibiza Altea e Antonella Elia.

A questo punto, i sondaggi del Grande Fratello Vip 2026 relativi alla puntata del 7 aprile mostrano un quadro molto netto, con una preferenza del pubblico che sembra già delinearsi.

Emergono infatti le seguenti percentuali:

• Antonella Elia → 50,83%

• Ibiza Altea → 29,13%

• Marco Berry → 20,04%

Un risultato che conferma la forza di Antonella, stabilmente in testa, mentre Ibiza e Berry si contendono la posizione più fragile.

La distanza tra i due è evidente, ma il televoto ufficiale potrebbe sempre riservare sorprese, soprattutto nelle ultime ore prima della diretta.

Il pubblico, come sempre, avrà l’ultima parola, e la puntata del 7 aprile potrebbe ribaltare completamente gli equilibri della Casa.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 7 aprile del Grande Fratello: strategie, alleanze e un televoto decisivo

La puntata del 7 aprile sarà determinante per il percorso dei concorrenti rimasti in gioco. Le dinamiche interne alla Casa stanno cambiando rapidamente: alleanze che sembravano solide iniziano a scricchiolare, mentre nuovi legami si formano in modo inaspettato.

Antonella Elia, nonostante le nomination ricevute, continua a essere una delle protagoniste più discusse e amate dal pubblico. La sua presenza divide, ma è proprio questo a renderla una figura centrale nel gioco.

Ibiza Altea, invece, paga ancora il peso della sconfitta contro Todaro e una serie di incomprensioni che l’hanno resa vulnerabile agli occhi dei compagni.

Marco Berry, dal canto suo, è consapevole di essere in una posizione delicata e potrebbe giocarsi le sue ultime carte proprio durante la puntata.

Il televoto sarà decisivo e potrebbe cambiare completamente gli equilibri della Casa.

Il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di continuare il percorso e chi invece dovrà abbandonare il gioco.