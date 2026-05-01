Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 5 maggio: Adriana Volpe seconda finalista, dietro Alessandra Mussolini

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Il Grande Fratello Vip entra nel vivo e il televoto del 5 maggio 2026 si preannuncia decisivo per la scelta del secondo finalista. Sul forum dedicato al reality, i fan hanno espresso le proprie preferenze in un sondaggio che fotografa perfettamente gli umori del pubblico.

A guidare la classifica provvisoria è Adriana Volpe, che conquista il cuore degli spettatori con il suo carisma e la sua eleganza, seguita da Alessandra Mussolini, protagonista di una stagione intensa e combattiva. Ma quanto distano le due in percentuale? E chi rischia di lasciare la Casa? Scopriamolo insieme.

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini dominano il sondaggio: la sfida per la finale

Secondo i dati raccolti online, Adriana Volpe è la concorrente più amata del momento, con un consenso che sfiora il 43,73% dei voti. La conduttrice romana, già veterana del reality, ha saputo conquistare il pubblico con la sua ironia e la capacità di mantenere equilibrio anche nei momenti più tesi. Subito dietro, con il 38,84%, si piazza Alessandra Mussolini, che ha mostrato una grinta inaspettata e un lato più umano rispetto alle sue precedenti apparizioni televisive. La distanza tra le due è minima, e la sfida per la finale si gioca sul filo dei voti.

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 1.000 partecipanti, mostra come le dinamiche della Casa continuino a influenzare le preferenze del pubblico. Le tensioni, le alleanze e i confronti accesi hanno reso questa edizione una delle più imprevedibili di sempre. Dietro le due protagoniste, il resto dei concorrenti si muove su percentuali più basse, ma non prive di sorprese.

Gli altri concorrenti in gara al Grande Fratello Vip: Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras

Al terzo posto nel sondaggio si trova Lucia Ilardo, con il 5,78% dei voti, seguita a brevissima distanza da Francesca Manzini, che raccoglie il 5,68%. La comica romana, entrata nella Casa con la sua energia travolgente, ha vissuto settimane altalenanti, tra momenti di leggerezza e confessioni più intime che hanno commosso i fan. Più indietro, Raul Dumitras si ferma al 4,08%, mentre Marco Berry, nonostante la simpatia e la creatività mostrata in alcune prove, chiude la classifica con appena 1,89%.

Il televoto di questa settimana è particolarmente importante perché determinerà il secondo finalista del programma. Dopo la diretta del 28 aprile, il meccanismo della “graticola” ha messo in gioco proprio questi sei nomi, divisi tra uomini e donne, con le caselle gold di Renato Biancardi e Alessandra Mussolini che hanno scelto chi mandare al voto. La tensione cresce di ora in ora, e il pubblico si prepara a un verdetto che potrebbe ribaltare ogni pronostico.

Verso la puntata del 5 maggio: strategie, alleanze e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda martedì 5 maggio 2026, dopo la pausa del primo maggio. La puntata sarà cruciale per capire chi conquisterà la seconda poltrona da finalista e chi invece dovrà abbandonare la Casa. Il clima tra i concorrenti è teso: Adriana e Alessandra si osservano con rispetto ma anche con una sottile rivalità, mentre Francesca Manzini cerca di ritrovare serenità dopo le ultime discussioni. Lucia Ilardo, sempre più riflessiva, appare consapevole del suo ruolo di outsider, mentre Raul e Marco tentano di recuperare terreno con nuove strategie.

Il pubblico, intanto, si divide tra chi sostiene la spontaneità di Adriana e chi apprezza la determinazione di Alessandra. I social sono in fermento, con migliaia di commenti e pronostici che alimentano l’attesa per la diretta. Il sondaggio online, pur non ufficiale, offre un termometro preciso delle preferenze e conferma che la sfida femminile è quella più sentita di questa edizione.