Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 22 aprile 2026: Adriana Volpe immune, Paola prossima candidata all’eliminazione

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La decima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente ridisegnato gli equilibri della Casa, accendendo tensioni che covavano da giorni e portando a un televoto che sta già facendo discutere il pubblico. La proclamazione di Antonella Elia come prima finalista ha dato il via a una catena di reazioni che hanno infiammato la serata, soprattutto quando la concorrente ha potuto aprire la famigerata “busta nera”, un privilegio che le permetteva di mandare qualcuno direttamente al televoto.

La scelta è stata immediata e senza esitazioni: Paola Caruso. Una decisione che ha riacceso vecchi rancori e ha spinto il pubblico a interrogarsi sulle dinamiche interne. Da quel momento, la puntata ha preso una piega ancora più tesa, con nomination palesi e segrete che hanno coinvolto tutto il gruppo.

Ma come stanno reagendo i telespettatori? Quali percentuali emergono dal sondaggio del 22 aprile? E chi, tra Adriana, Alessandra e Paola, rischia davvero di diventare la prima candidata all’eliminazione definitiva? Scopriamolo insieme.

Nomination infuocate: come si è arrivati al televoto tra Adriana, Alessandra e Paola

La serata del 17 aprile ha visto Antonella Elia al centro della scena. Eletta finalista dal pubblico, ha ricevuto il compito di scegliere un concorrente da spedire direttamente al televoto. La sua decisione di colpire Paola Caruso non ha stupito nessuno, considerando i contrasti che le due portano avanti da settimane. «Scelgo Paola Caruso, non mi piace come si comporta», ha dichiarato Antonella con la sua consueta schiettezza, scatenando reazioni immediate.

Dopo la sua scelta, il resto del gruppo ha iniziato la tornata di nomination. Le votazioni palesi hanno messo nel mirino Adriana Volpe, accusata da diversi compagni – tra cui Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras – di essere troppo ambigua o eccessivamente schierata. Anche Alessandra Mussolini ha ricevuto più di un voto, soprattutto da parte di Raimondo Todaro, che l’ha accusata di “calpestare gli altri pur di emergere”.

Alla fine della puntata, il verdetto è stato chiaro: Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono finite in nomination. Toccherà al pubblico decidere chi salvare e chi, invece, diventerà la prima candidata alla prossima eliminazione definitiva.

Sondaggio Grande Fratello Vip 22 aprile 2026: le percentuali che stanno facendo discutere

Il sondaggio online del 22 aprile mostra un quadro sorprendente e, per certi versi, già indicativo delle preferenze del pubblico. Le percentuali raccolte finora sono le seguenti:

Adriana Volpe – 62,60%

Alessandra Mussolini – 30,12%

Paola Caruso – 7,28%

Un risultato che parla da sé. Adriana Volpe domina nettamente il sondaggio, confermandosi la concorrente più sostenuta in questa tornata. La sua percentuale supera di oltre trenta punti quella di Alessandra Mussolini, che si ferma al 30,12%. Molto più distaccata Paola Caruso, che con il suo 7,28% rischia seriamente di diventare la prima candidata ufficiale alla prossima eliminazione.

Il pubblico sembra quindi aver già preso una posizione chiara, premiando Adriana e penalizzando Paola, probabilmente anche a causa delle tensioni esplose nelle ultime puntate.

Cosa aspettarsi ora: strategie, alleanze e un televoto che può cambiare tutto

Il televoto del 22 aprile non è solo una semplice votazione: rappresenta un passaggio decisivo per il percorso dei concorrenti rimasti in gara. La Casa è spaccata, le alleanze sono fragili e ogni gesto rischia di essere interpretato come una mossa strategica.

Adriana Volpe, forte del sostegno del pubblico, potrebbe uscire da questa nomination ancora più rafforzata. Alessandra Mussolini, pur non essendo in testa, mantiene una percentuale significativa che le permette di restare in gioco con una certa sicurezza. La situazione più delicata è quella di Paola Caruso, che dovrà fare i conti con un televoto che, almeno per ora, non sembra sorriderle.

Il pubblico, come sempre, avrà l’ultima parola. E con una finale ormai vicina, ogni voto può ribaltare le dinamiche e cambiare il destino dei concorrenti.