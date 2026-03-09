Spettacolo Italia

Grande Fratello Vip 2026: il cast ufficiale dei concorrenti

Screenshot
Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, con Ilary Blasi pronta a riprendere il timone. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di volti noti, nuove stelle della televisione e influencer pronti a far discutere. Ecco chi entrerà nella casa più spiata d’Italia:

Concorrenti veterani del reality

Adriana Volpe – Una delle veterane più amate dal pubblico, conosciuta per la sua partecipazione alle passate edizioni del GF Vip.

Antonella Elia – Icona storica del programma, pronta a portare il suo carattere forte e ironico in casa.

Volti noti del mondo dello spettacolo

Alessandra Mussolini – Politica e personaggio televisivo, pronta a dare un tocco di provocazione al gruppo.

• Marco Berry – Illusionista e intrattenitore, noto per i suoi spettacoli e per il carisma televisivo.

• Raimondo Todaro – Celebre ballerino, porterà eleganza e competenza artistica nelle sfide di danza.

• Paola Caruso – Showgirl e volto televisivo amatissimo dal pubblico, con la sua energia e simpatia.

Giovani e influencer emergenti

• Blu Barbara Prezia – Influencer, porta con sé una fanbase social importante e tanta curiosità sul pubblico.

Gionnyscandal – Content creator noto per i suoi video virali, entrerà nella casa con il suo spirito provocatorio.

• Giovanni Calvario – Giovane personaggio televisivo, pronto a mettersi in gioco tra nuove dinamiche.

• Ibiza Altea – Influencer con seguito sui social, rappresenta la generazione più social della casa.

• Nicolò Brigante – Talento emergente televisivo, porterà freschezza e dinamismo nelle settimane del reality.

• Raul Dumitras – Giovane influencer, noto per la sua ironia e presenza online.

• Renato Biancardi – Conduttore e personaggio TV, aggiunge un mix di esperienza e intrattenimento.

Ex concorrenti di altri programmi

• Lucia Ilardo – Ex partecipante di Temptation Island, pronta a vivere nuove emozioni e dinamiche nel gioco del GF Vip.

Chi non sarà in casa

• Evelina Sgarbi – Dopo il rifiuto nel 2022, anche quest’anno la giovane influencer non entrerà nella casa. La scelta sarebbe dovuta alla sua riluttanza a vivere sotto telecamere 24 ore su 24 e all’eventuale coinvolgimento del padre durante il programma.

Date da segnare

Inizio: Martedì 17 marzo 2026

Durata prevista: Circa 10 puntate

Puntata finale: Ancora non confermata

Appuntamenti social: Live tweet e meme in diretta durante la messa in onda del martedì, eventuale doppio appuntamento del giovedì ancora in discussione.

