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La lunga corsa del Grande Fratello Vip 2026 sta per arrivare al traguardo. Questa sera, 19 maggio, Canale 5 accende i riflettori sulla finalissima che decreterà il vincitore di un’edizione seguitissima, segnata da rivalità, colpi di scena e un cast che ha saputo dividere e appassionare il pubblico.

Ilary Blasi torna al timone dopo quasi dieci anni, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, per una diretta che si preannuncia infuocata. Mentre nella Casa cresce la tensione, fuori i bookmaker hanno già tracciato una linea precisa, indicando i nomi più probabili per il trionfo.

Chi è il favorito assoluto? Quali sono le quote aggiornate? E chi riuscirà a conquistare l’ultimo posto in finale? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip 2026: i favoriti alla vittoria secondo le quote

Le previsioni dei bookmaker raccontano un finale che sembra ruotare attorno a due protagoniste indiscusse. La prima è Alessandra Mussolini, considerata la rivelazione dell’edizione. Entrata tra lo scetticismo generale, ha ribaltato ogni pronostico grazie a una presenza costante, battagliera e spesso sorprendente. La sua quota iniziale, fissata a 25.00, è crollata fino a 2.75, segno di un percorso che ha convinto pubblico e analisti. Subito dietro si colloca Antonella Elia, quotata a 3.00. È stata la voce più irriverente della Casa, capace di accendere discussioni, creare dinamiche e catalizzare l’attenzione in ogni puntata. La sua spontaneità, spesso tagliente, l’ha resa una delle concorrenti più commentate sui social.

Più distanti, ma comunque in corsa, troviamo Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, tutti fermi a quota 7.50. Per loro la scalata appare più complessa, anche se il televoto finale ha spesso regalato ribaltoni inattesi. Nelle retrovie si collocano Raimondo Todaro e Renato Biancardi, con quote che oscillano tra 9.00 e 100.00. Renato, in particolare, è considerato l’outsider meno probabile, con una vittoria che pagherebbe cento volte la posta.

Secondo i sondaggi online, però, la situazione è meno scontata. Su alcuni forum Antonella Elia risulta in testa con oltre il 34% delle preferenze, seguita da Alessandra Mussolini al 30%. Una sfida serrata che potrebbe trasformarsi in un duello tutto al femminile, confermando il dominio delle donne in questa edizione.

Il testa a testa per l’ultimo posto in finale: Todaro contro Biancardi

Prima di incoronare il vincitore, la finale del Grande Fratello Vip 2026 dovrà sciogliere un ultimo nodo: chi sarà il sesto finalista? Il televoto aperto tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi sta dividendo il pubblico. I sondaggi mostrano un equilibrio sorprendente, con percentuali che cambiano di piattaforma in piattaforma. In alcuni casi Renato è avanti di un soffio, con il 51,57%, mentre in altri Todaro supera il 54%. Una forbice così stretta rende impossibile prevedere chi riuscirà a raggiungere gli altri cinque concorrenti già qualificati.

Dentro la Casa, intanto, la tensione cresce. La relazione tra Renato e Lucia Ilardo continua a far discutere, soprattutto dopo le accuse di strategia lanciate da Antonella Elia. Renato si difende parlando di un sentimento autentico, ma il pubblico resta diviso. Todaro, invece, punta sulla sua storia personale e sulla sua capacità di creare legami sinceri con gli altri concorrenti. Entrambi sanno che il televoto di questa sera può cambiare tutto.

Chi può vincere davvero il Grande Fratello Vip 2026: pronostici e scenari

A poche ore dalla finale, il quadro appare chiaro: Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono le due concorrenti più vicine alla vittoria. La prima ha conquistato il pubblico con una crescita costante, la seconda ha dominato la scena con la sua personalità esplosiva. Le quote parlano di un testa a testa serrato, mentre i sondaggi online mostrano una leggera preferenza per Antonella. Tuttavia, il televoto finale è imprevedibile e potrebbe premiare un colpo di scena dell’ultimo minuto.

Lucia Ilardo, terza finalista ufficiale, resta una possibile sorpresa. Il pubblico l’ha sostenuta in più occasioni e la sua storia personale ha creato empatia. Raul Dumitras e Adriana Volpe, pur più distanti nelle quote, potrebbero beneficiare di un voto emotivo dell’ultimo momento, soprattutto se la sfida tra le due “regine” dovesse polarizzare troppo il televoto.

Una cosa è certa: il Grande Fratello Vip 2026 chiuderà con un finale imprevedibile, in cui strategie, alleanze e colpi di scena dell’ultima settimana potrebbero ribaltare ogni pronostico. Il pubblico è pronto a scegliere il suo vincitore, e la Casa si prepara a vivere le ultime ore di un’edizione che ha riportato il reality al centro della scena televisiva.