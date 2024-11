GF, Tommaso chiarisce la sua posizione su Maica Benedicto

Tommaso Franchi, uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha suscitato critiche sia nell’edizione italiana che nel GF spagnolo per l’incertezza mostrata nei confronti di Mariavittoria Franchi e Maica Benedicto. Dopo vari alti e bassi con entrambe, sembra ora aver preso una decisione definitiva su di loro. Tuttavia, le sue dichiarazioni potrebbero non essere accolte positivamente da tutti.

GF: Tommasi Franchi delude tutti

Nelle ultime ore, Tommaso Franchi ha lasciato la casa del Gran Hermano dopo una settimana per fare ritorno in Italia. Sia il GF italiano che la versione spagnola del reality speravano in una possibile relazione tra l’idraulico e Maica Benedicto, ma Franchi ha subito chiarito il suo interesse esclusivamente amichevole nei confronti della ragazza, smentendo le aspettative del programma condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, Tommaso ha dichiarato apertamente che non sente la mancanza di Mariavittoria, esprimendosi in modo deciso e definitivo su entrambe le relazioni.

Le dichiarazioni di Tommaso su Maica Benedicto

Tommaso, con le recenti dichiarazioni fatte al Gran Hermano in radio, sembra aver confermato una voce sospetta emersa su di lui nelle ultime ore. Questa potrebbe essere la ragione per cui non desidera impegnarsi sentimentalmente all’interno del reality, mantenendo invece un atteggiamento riservato e distaccato. Il giovane ha dichiarato: “La verità è che io ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo. Non voglio avere relazioni con nessuno. Al Gran Hermano e Grande Fratello ho visto questa connessione tra me e Maica, ho pensato molto queste notti perché in due giorni mi sono sentito in quel modo. Ho la risposta ora: perché quando lei è venuta nella Casa, lei era l’unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei, anche le persone normali… non sono come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei…”.

Tommaso Franchi: quali sono le sue intenzioni? – www.ilsipontino.net

L’idraulico: “Mi è dispiaciuto quando Maica è andata via”

Tommaso Franchi ha proseguito, sempre parlando della bella Maica: “Mi è dispiaciuto molto quando è andata via, si è visto dal video. Perché era l’unica persona con cui ho parlato tranquillo, però questo il Grande Fratello e il Gran Hermano non lo hanno capito ed hanno cercato di unirci, però le cose forzate non sono ben fatte, per me. Deve essere tutto naturale. Se fossi stato un “cucaracho”, sarei entrato qui a fingere l’amore per una ragazza. Io sono una persona normale e non voglio fare telenovelas“. Dalle sue dichiarazioni, si può dunque comprendere che al momento Tommaso sia intenzionato a proseguire da solo il suo percorso al GF.