Grande Fratello, Stefania Orlando approva la storia tra Javier e Helena: “Sono incantata”

Stefania Orlando è la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello, che chiuderà i battenti il prossimo 31 marzo dove verrà eletto il vincitore. La donna ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, tanto da scontrarsi in più occasioni con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Proprio la concorrente è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Javier Martinez. La donna ha parlato con il pallavolista argentino di Helena Prestes, elogiandola per le sue qualità. Stefania Orlando ha dichiarato le seguenti parole: “Dietro questo carattere da leonessa si nasconde questa persona fragile, sensibile e generosa.” La concorrente del Grande Fratello ha spiegato che la modella brasiliana si preoccupa sempre degli altri, tanto da definirla una persona d’oro. La donna si è detta felice che Javier e Helena si sono trovati e riconosciuti, credendo ciecamente nella loro storia d’amore.

Stefania Orlando, parole di elogio per Javier e Helena al Grande Fratello

Ieri 5 marzo Stefania Orlando ha avuto modo di parlare con Javier Martinez. La concorrente del Grande Fratello ha elogiato la storia d’amore nata tra il pallavolista argentino e Helena Prestes. La donna sembra credere ciecamente alla veridicità dei sentimenti degli Helevier, così si fanno chiamare in rete. Stefania ha quindi usato parole di elogio nei confronti dei due ragazzi, con il quale ha stretto una bellissima amicizia. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Come vi guardate, gli occhi di Helena brillano, sono due stelle quando ti guarda, quando le parli, e tu la stessa cosa, io sono incantata quando vi vedo. Vedere nascere un amore è una cosa che ti coinvolge. Lei ha saputo aspettarti, molto più matura di me”. Insomma gli Helevier hanno l’approvazione di Stefania Orlando e chissà se possa portarli fortuna come fatto con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che lei ha visto nascere al Gf.