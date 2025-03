Grande Fratello, Sonia Bruganelli massacra Lorenzo Spolverato: “Finalista in cerca d’autore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sonia Bruganelli è stata l’opinionista del Grande Fratello per alcune edizioni. La donna è tornata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini nella mattinata di venerdì 28 febbraio. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di due concorrenti del Grande Fratello. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno fatto discutere anche di recente. Al centro del dibattito c’è stato il duro sfogo del modello che avrebbe scagliato in terra gli oggetti della sua fidanzata riposti nel suo armadio tra urla furiose e violente sfuriate. Lorenzo Spolverato è stato rimproverato severamente, tanto che Alfonso Signorini l’ha minacciato di squalificarlo dal gioco. Anche Shaila è rimasta delusa dal comportamento del ragazzo: “Sono tristissima, delusa, disarmata, non posso fare niente. Impara a fare l’uomo”.

Grande Fratello, Sonia Bruganelli stronca Lorenzo Spolverato

La reazione di Lorenzo è stata furiosa, tanto da arrivare ad accusare Shaila Gata di stare facendo tutto questo per una clip. I due sono stati protagonisti dell’ennesimo blocco della puntata dedicato ai loro litigi. A questo punto, Sonia Bruganelli ha voluto commentare cos’è successo nella casa del Grande Fratello. L’opinionista ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram indirizzata a Lorenzo con la seguente didascalia: “Finalista (?) in cerca d’autore. Le basi ci sono, ma potrebbe migliorare nel modo di recitare.” La stroncatura verso la coppia è molto evidente. Sonia Bruganelli sembra concordare con i concorrenti all’interno della casa, i quali non credono alla veridicità dei due.