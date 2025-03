Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a luci rosse: il web indignato!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 3 marzo è andata in onda la nuova diretta del Grande Fratello che ha visto una doppia eliminazione. Tra gli assoluti protagonisti della serata ci sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che attualmente stanno attraversano un periodo di crisi del loro rapporto. I due sono spesso stati accusati di creare litigi per clip e di spettacolarizzare il loro sentimento con scene volgari. Proprio in questi giorni, gli Shailenzo così si fanno chiamare in rete si sono resi protagonisti di un episodio a luci rosse che ha indignato letteralmente il popolo del web. Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare ad un momento d’intimità in salone, dove erano presenti altri concorrenti del Grande Fratello. Gli sguardi ed i sospiri dei due hanno parlato chiaro. Il filmato che ritrae la scena è diventato virale, sollevando critiche da parte di chi ritiene che non fosse il momento giusto.

Il momento a luci rosse tra Shaila e Lorenzo indigna i fan del Grande Fratello

La regia del Grande Fratello è stata costretta a censurare il momento a luci rosse tra Shaila e Lorenzo. Le telecamere hanno subito cambiato inquadratura su quello che stava accadendo. Neanche a dirlo, le immagini hanno fatto il giro del web. Molte le reazioni social nei confronti della coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto le seguenti parole: “Ditemi che ho capito male, l’espressione di lui e la regia che li censura” mentre un altro ha scritto che è stato uno spettacolo indecente, visto che a quell’ora la diretta era vista anche da ragazzini. Insomma, gli Shailenzo continuano a far parlare di sé ma questa volta hanno esagerato.