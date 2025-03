Grande Fratello, Shaila Gatta accusa Helena Prestes di star ingannando Javier: “Lui è fesso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono una delle coppie nate in questa edizione del Grande Fratello. I due hanno di recente superato un breve periodo di crisi a causa di Lorenzo Spolverato. Il pallavolista argentino si era infastidito e non poco dell’avvicinamento del modello milanese nei confronti della modella brasiliana, con la quale fa coppia fissa da oltre un mese. Il 30enne era arrivato a mettere in discussione l’intera storia con Helena Prestes per via della sua gelosia ed insicurezza. Gli Helevier però sono riusciti a fare pace, dimostrando di essere più uniti che mai. Un ritorno di fiamma che non è andato a genio a Shaila Gatta, la quale ha criticato pesantemente la coppia durante la nottata di ieri 19 marzo nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Shaila Gatta dice la sua su Helena e Javier

Shaila Gatta ha detto la sua opinione sugli Helevier. Secondo l’ex velina di Striscia La Notizia, Helena Prestes non sarebbe davvero innamorata di Javier Martinez, ma lo starebbe semplicemente usando per portare avanti la sua strategia all’interno del Grande Fratello. Shaila ha espresso senza filtri il suo pensiero su Javier, sostenendo che lui non abbia il coraggio di ammettere di essere preso in giro dalla sua donna. Parole forti che hanno messo in evidenza la sua convinzione che Helena starebbe sfruttando Javier per andare avanti nel gioco. Secondo Shaila, il pallavolista sarebbe troppo ingenuo per capire che la modella lo sta ingannando perché accecato dai sentimenti che prova per lei. La donna ha dichiarato: “Lui dorme, non capisce si è pure innamorato quel fesso. Non vede la verità dei fatti. In questo modo Helena riuscirà ad arrivare al suo obbiettivo”