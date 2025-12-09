Grande Fratello, Rasha Younes pronta a tornare con Omer Elomari? Il gesto che dà speranza ai fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 8 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello, che ha visto importanti colpi di scena. Il pubblico ha assistito a cinque eliminazioni che sono state Donatella, Simone, Francesca, Benedetta e Rasha Younes. Proprio quest’ultima è apparsa in grande difficoltà nel corso della puntata a causa dei problemi con Omer Elomari. I due hanno deciso di chiudere la loro conoscenza a causa di incomprensioni e troppo orgoglio. A distanza di ore dalla semifinale, Rasha ha compiuto un gesto che ha dato speranza ai fans della coppia. La donna è stata fotografata mentre guarda un momento della diretta del Grande Fratello dov’è presente Omer in cucina. L’ex gieffina inoltre ha iniziato a seguire il siriano su Instagram. Insomma, Rasha sembra sia pronta a concedere una seconda chance al rapporto con l’uomo conosciuto nella casa di Cinecittà.

Nel frattempo, Omer Elomari ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all’eliminazione di Rasha Younes dal Grande Fratello. Il concorrente siriano ha dichiarato parlando con Grazia le seguenti parole: “Non do colpa ma guarda dove siamo arrivati, ho pensato male perché non sapevo niente, se avessimo chiarito, non sarebbe successo quello che è successo”. A Domenico, invece, l’uomo ha rivelato di aver intenzione di parlare con l’ex gieffina una volta finito il programma. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere quali saranno gli sviluppi tra i Rashmer.