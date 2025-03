Grande Fratello, Emanuele Fiori critica Shaila e Lorenzo dopo lo scandalo: “Persone insicure e infantili”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emanuele Fiori nonostante non fosse in studio per problemi lavorativi ha scelto di rispondere alle vicende legate a Shaila e Lorenzo. L’ex gieffino ha scritto un commento su Instagram relativo a questa questione. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Lorenzo ti ringrazio per la solidarietà maschile ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno tanto meno da due persone insicure e infantili come vuoi dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri.” Le parole di Emanuele Fiori arrivano in riferimento alle parole del primo finalista del Grande Fratello, il quale aveva proposto a Shaila Gatta di creare una storia fake con Emanuele Fiori dopo il palo di Chiara Cainelli. L’ex concorrente del Grande Fratello si è poi rivolto a Shaila Gatta, rassicurandola che la coppia non l’avrebbe creata nemmeno se fosse l’ultima donna della casa, aggiungendo: “Pensate alle vostre dinamiche che di materiale su cui riflettere lo avete! Io a differenza vostra sto benissimo”

Grande Fratello, Alfonso Signorini demolisce gli Shailenzo

Dopo aver smascherato gli Shailenzo, Alfonso Signorini si è rivolto in maniera molto decisa con entrambi: “Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate. E’ l’unica risposta che potete dare senza perdere la faccia ma la faccia l’avete persa ormai.” Parole che sono state condivise anche da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Se la giornalista del Tg5 spera che quello che ha visto si sia trattato di una controfigura, l’attrice romana crede che in quel momento in Shaila Gatta si sia rotto qualcosa, notando la faccia che ha avuto alle parole di Lorenzo. Gli Shailenzo, così si fanno chiamare in rete, continuano a far discutere i fan del Grande Fratello sia per le dinamiche costruire ad hoc sia per gli spettacoli spesso indecenti di cui si sono resi protagonisti all’interno del programma.