Grande Fratello, Helena Prestes non ha rapporti con la madre: “Ecco il motivo della rottura”

Helena Prestes è tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La concorrente si sta giocando un posto in finale insieme agli altri concorrenti della casa di Cinecittà. Nel frattempo, la donna si è lasciata andare ad un racconto molto doloroso della sua vita privata. La modella brasiliana ha detto di non avere nessun rapporto con sua madre e ne ha svelato il perché. Helena Prestes ha detto nel corso di una conversazione con Zeudi Di Palma e Federico le seguenti parole: “Mia madre ha scelto di non starmi vicina. Appena sono uscita dall’altro programma, il mio ex voleva un figlio e io non ho mai pensato di essere pronta perché volevo mettere da parte i soldi. Ogni mese mandavo dei soldi a mia mamma, ma pensando di avere un figlio le ho detto che non potevo più farlo”. La donna ha detto che sua madre le aveva detto che si era montata la testa: “Questo è stato il motivo della rottura“.

Grande Fratello, Helena Prestes rivela che sua madre è sparita

Durante una conversazione con Zeudi e Federico, Helena si è lasciata andare a delle confessioni spiazzanti in merito al suo rapporto con la madre. La donna ha spiegato di non avere più un rapporto con la genitrice in seguito alla sua partecipazione all’Isola dei famosi. La modella brasiliana ha ammesso che dopo la rottura con la madre è subentrata anche quella con l’allora fidanzato. Pertanto, Helena Prestes ha deciso di tornare in Brasile ma una volta lì non è riuscita ad incontrare sua madre: “Mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto. Io avevo un conto da 12 anni. Ho chiamato mia zia per chiederle informazioni e per farle fare da intermediaria, ma nulla”. Chissà se Alfonso Signorini riuscirà ad avere un videomessaggio per Helena Prestes da parte della madre? Staremo a vedere…