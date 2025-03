Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi ancora insieme, l’ex di lei sui social: “Cervo a primavera”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Giglio è stato un protagonista incolore di questa edizione del Grande Fratello salvo per la sua storia d’amore con Yulia Bruschi. Il parrucchiere è uscito nel corso della semifinale del programma, uscendo al televoto contro Helena Prestes, che pochi minuti prima l’aveva accusato di essere stato un comodino. Una volta uscito, il giovane ha potuto riabbracciare Yulia Bruschi, la quale più volte era finita al centro del gossip per un presunto avvicinamento al suo ex fidanzato Simone. Rumors che sembrano non aver scalfito la coppia, che si è mostrata serena nel corso della promozione del nuovo libro di Luca Calvani. I due sono stati immortalati insieme ad altri ex concorrenti del Grande Fratello mentre ascoltavano la presentazione del libro di cucina scritto da Calvani.

Grande Fratello, Simone conferma il tradimento di Yulia ai danni di Giglio

La storia d’amore tra Yulia Bruschi e Luca Giglio sembra stia procedendo a gonfie vele. I due concorrenti sono stati immortalati insieme in varie occasioni dalla fine dell’esperienza di lui nella casa del Grande Fratello. Una serenità che non sembra essere andata a genio all’ex di lei, Simone, il quale ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. L’uomo ha pubblicato la foto di un giglio con la canzone di Riccardo Cocciante dal titolo “Cervo a primavera“. Simone ha concluso il posto, taggando Alessandro Rosica, noto esperto di gossip. L’uomo ha così confermato che l’ex concorrente del Gf sarebbe stato tradito dalla modella lucchese. Chissà se la coppia risponderà all’ennesimo attacco di Simone o preferirà sorvolare? Non resta che attendere le prossime ore per vedere cosa succederà.