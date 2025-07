Grande Fratello di Alfonso Signorini rischia di saltare: le parole di Berlusconi gelano i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono stati presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva di Mediaset negli studi di Cologno Monzese. Piersilvio Berlusconi ha annunciato i programmi che torneranno in autunno sulle sue reti. Tra questi vi è il Grande Fratello che avrà due edizioni salvo cambiamenti. Il reality show avrà una edizione di persone sconosciute e una vip, condotte rispettivamente da Simona Ventura e Alfonso Signorini. Se la versione nip è stata già confermata nella prima serata di settembre, quella vip potrebbe addirittura saltare. In merito a ciò sono arrivate le parole di Piersilvio Berlusconi che hanno gelato i fan del Grande Fratello. Il CEO di Mediaset ha dichiarato che il GF di Alfonso Signorini si farà solo ad una condizione ovvero che vengono trovati dei veri vip.

Piersilvio Berlusconi deluso dal Grande Fratello

Durante la presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi ha riferito di essere stato molto deluso dall’ultima edizione del Grande Fratello non per gli ascolti che non sono mai stati soddisfacenti ma bensì per il contenuto portato in televisione. Memorabile la lite di Helena Prestes con Jessica Morlacchi che la portò a lanciare un bollitore. Per questo motivo, non c’è ancora certezza se la versione vip del reality show verrà fatta. Si dovrà attendere fine dicembre quando si concluderà la versione nip e Piersilvio Berlusconi deciderà se riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, in rete non sono mancate le polemiche per una possibile assenza di Alfonso Signorini in televisione. Un utente ha scritto: “non è giusto, merita di rimanere”.